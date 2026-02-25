La politica offre sempre spunti di dibattito interessanti, da qualsiasi parte la si voglia guardare. Una delle tematiche che più sta polarizzando la discussione in Italia è sicuramente quella legata al referendum sulla giustizia.

Tra polemiche e referendum, il messaggio di Mattarella è chiaro: «Tutte le istituzioni rispettino il Csm nell’interesse dell’Italia»

Tra polemiche e referendum, il messaggio di Mattarella è chiaro: «Tutte le istituzioni rispettino il Csm nell’interesse dell’Italia»

Ormai ci siamo: manca meno di un mese a quando gli italiani verranno chiamati alle urne per esprimersi sulla proposta di riforma (22 e 23 marzo). Separazione delle carriere, modalità di scelta dei componenti del CSM e controllo disciplinare sono le modifiche principali al centro del confronto. Un dibattito che si è acceso sensibilmente nell’ultimo periodo, con continui scambi di vedute e di metodo tra maggioranza e opposizione.

In questo marasma, però, si rischia di perdere la bussola e non avere ben chiaro l'oggetto del voto e i cambiamenti che ne conseguirebbero. Per capirne di più, consigliamo di leggere la nostra guida qui sotto.

Una volta fatta propria un’idea generale, è fondamentale ascoltare "entrambe le campane" per poter votare con criterio, seguendo le proprie convinzioni.

Con questo obiettivo, il Gruppo dei Conservatori e dei Riformisti Europei ha organizzato un incontro pubblico presso la sala convegni di Assimpredil Ance, in via San Maurilio 21 a Milano.

Qui, voci autorevoli del “sì” e del “no” si confronteranno spiegando le rispettive posizioni.

Per il "SÌ": interverranno l’onorevole Mario Mantovani, Vice Presidente della Commissione Affari Giuridici del Parlamento Europeo (FdI), e il senatore Sandro Sisler, Vice Presidente della II Commissione Giustizia del Senato (FdI).

Il senatore Mario Mantovani. ANSA/MATTEO CORNER (ANSA)

Per il "NO": saranno presenti il senatore Alfredo Bazoli, componente della II Commissione Giustizia del Senato (PD), e il senatore Walter Verini, Segretario della II Commissione Giustizia del Senato (PD).

Il Senatore Alfredo Bazoli. ANSA/FABIO CIMAGLIA (ANSA)

La moderazione dell’incontro sarà affidata al giornalista e scrittore Fabio Massa.

Info utili: Per partecipare è possibile iscriversi gratuitamente al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/referendum-sulla-giustizia-si-e-no-a-confronto-tickets-1982490465349 