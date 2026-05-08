Con l’inizio della Settimana Nazionale della Celiachia, che si apre domani 9 maggio e proseguirà fino al 17 maggio, torna anche l’impegno dell’Associazione Italiana Celiachia per contrastare disinformazione e falsi miti legati alla malattia e alla dieta senza glutine. Giunta alla dodicesima edizione, l’iniziativa promossa insieme alle 21 associazioni territoriali coincide, come ogni anno, con la Giornata Mondiale della Celiachia del 16 maggio.

Fake news e disinformazione: i falsi miti più diffusi

Al centro della campagna 2026 c’è soprattutto il tema delle fake news, sempre più diffuse anche online e sui social. Tra le convinzioni errate più frequenti ci sono quelle secondo cui la dieta senza glutine farebbe dimagrire o sarebbe salutare anche per chi non è celiaco, oppure che la celiachia sia soltanto un’allergia al grano o una condizione temporanea.

Falsi miti che rischiano di banalizzare una malattia cronica che, secondo i dati del Ministero della Salute, riguarda circa 600 mila persone in Italia, di cui oltre 300 mila ancora senza diagnosi.

Eventi in tutta Italia per informare e sensibilizzare

Per tutta la settimana sono previsti eventi e iniziative in tutta la Penisola: corsi di cucina senza glutine per adulti e bambini, incontri informativi, attività nelle scuole e momenti di confronto con specialisti ed esperti.

L’obiettivo è sensibilizzare non solo le persone celiache, ma l’intera popolazione, promuovendo una conoscenza corretta della patologia e delle conseguenze che una diagnosi tardiva può comportare sulla qualità della vita.

“Tutti a tavola, tutti insieme”: il progetto nelle scuole

Tra gli appuntamenti più significativi torna anche “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine”, iniziativa che coinvolgerà scuole dell’infanzia e primarie di oltre 600 Comuni italiani con la distribuzione di pasti completamente gluten free per tutti gli studenti.

Nell’edizione dello scorso anno sono stati serviti oltre mezzo milione di pasti senza glutine. Un modo concreto per favorire inclusione e consapevolezza, aiutando bambini, famiglie e insegnanti a comprendere che l’alimentazione senza glutine può essere sicura, varia e gustosa.

Monumenti illuminati di verde e corsa virtuale solidale

La Settimana Nazionale della Celiachia avrà anche una dimensione internazionale grazie all’adesione italiana a Shine a Light on Celiac, l’iniziativa che prevede l’illuminazione di verde – colore simbolo della celiachia – di monumenti ed edifici in tutto il mondo. Nel 2025 in Italia erano stati oltre sessanta i luoghi illuminati.

AIC aderisce inoltre alla Coeliac Day Run 2026, corsa virtuale promossa da AOECS per sostenere il fondo di emergenza destinato a garantire alimenti sicuri e senza glutine in contesti di crisi, come l’Ucraina e la Striscia di Gaza.

Valmarana: “La disinformazione può creare rischi”

«La disinformazione sulla celiachia può creare confusione e rischi. Da oltre 45 anni AIC lavora quotidianamente per diffondere una corretta informazione sulla celiachia e sulla dieta senza glutine, un impegno oggi ancora più necessario in un contesto in cui online e sui social circolano spesso falsi miti e informazioni non corrette», ha dichiarato Rossella Valmarana, Presidente di AIC - Associazione Italiana Celiachia. «La Settimana Nazionale della Celiachia è uno dei momenti più importanti dell’anno perché, grazie ai numerosi eventi diffusi in tutta Italia, riusciamo a coinvolgere e sensibilizzare un pubblico sempre più ampio, un’azione indispensabile per migliorare la qualità della vita delle persone celiache».

Che cos’è la celiachia

La celiachia è una malattia autoimmune cronica che provoca un’infiammazione dell’intestino tenue in seguito all’assunzione di glutine in soggetti geneticamente predisposti. I sintomi possono essere molto diversi tra loro, dai disturbi intestinali alle manifestazioni extraintestinali, fino all’associazione con altre malattie autoimmuni.

La diagnosi avviene attraverso esami specifici del sangue e biopsia intestinale, mentre l’unica terapia attualmente disponibile resta la dieta senza glutine da seguire per tutta la vita.

Per conoscere il calendario completo degli appuntamenti è possibile consultare Settimana Nazionale della Celiachia.