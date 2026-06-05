Oggi si scrive un’altra pagina di una storia che negli ultimi anni è diventata sempre più leggendaria, quella del tennis italiano. Per la prima volta in assoluto due italiani si sfideranno in una semifinale Slam tutta a tinte tricolori. Ne eravamo certi già mercoledì intorno alle ore 20.30, quando Flavio Cobolli, dopo aver perso il primo set, ha rimontato Auger-Aliassime vincendo tre set consecutivi, tutti per 6-4.

A quel punto, su quel lato del tabellone, erano rimasti in tre: lo stesso Cobolli, già qualificato, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, che dopo aver gioito per la vittoria di Flavio erano pronti a scontrarsi per un posto in semifinale. Purtroppo, dopo un primo set estremamente tirato (7-5 per Arnaldi), Berrettini ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un infortunio. Vederlo uscire dal campo con le lacrime agli occhi, fermato dall’ennesimo, maledetto problema fisico, ha straziato tutti noi.

L'abbraccio tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini (EPA)

In semifinale ci va quindi l’altro Matteo, classe 2001 alla prima semifinale Slam della carriera, raggiunta spesso da underdog. Ad attenderlo c’è Flavio Cobolli, anche lui al suo miglior risultato di sempre. I due si sono già incrociati nel circuito ATP: a Umago la spuntò Arnaldi, mentre la rivincita di Cobolli arrivò sulla terra rossa parigina, al secondo turno dell’edizione dello scorso anno, con una vittoria in quattro set.

La sfida è in programma questo pomeriggio sul Philippe-Chatrier ed è trasmessa in diretta e in chiaro sul Nove a partire dalle ore 19.00, con streaming gratuito su nove.tv.

Ma non è l’unico appuntamento azzurro della giornata: già dalle 12.00, sul campo Simonne Mathieu, Simone Bolelli e Andrea Vavassori scendono in campo nella semifinale di doppio maschile contro la coppia numero uno del seeding, lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos. Anche questo match è trasmesso in chiaro e gratuitamente su SuperTennis, oltre che in streaming su supertennis.tv. Vavassori arriva galvanizzato: ieri ha conquistato con Sara Errani il titolo di doppio misto, bissando il successo del 2025.

Sara Errani e Andrea Vavassori dopo la vittoria in finale (EPA)

Dall’altra parte del tabellone del singolare si affronteranno invece Alexander Zverev e Jakub Mensik, il primo tennista nato nel 2004 a raggiungere una semifinale Slam. Il tedesco insegue da anni il primo Major, e con Alcaraz out per infortunio e Sinner eliminato nelle prime battute, un’occasione simile potrebbe non capitargli più. Saranno loro ad aprire la giornata sul Philippe-Chatrier alle 14.30.