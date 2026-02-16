Dimostra meno dei suoi 18 anni Flora Tabanelli, ma quell’aria da ragazza della porta accanto, acqua e sapone e sorriso gentile, non rende il coraggio da sport estremo che fa di lei una delle stelle del Freestyle big air, quella strana disciplina vagamente circense che combina sci alpino e ginnastica artistica: si tratta di buttarsi con degli sci abbastanza corti per una rampa con un dente farsi proiettare nell’aria a venticinque metri e lì svolgere evoluzioni, ruotando sugli assi del corpo, sci ai piedi, e ovviamente atterrare in piedi. Lo sport è di giudizio, con modalità paragonabili a quelle della ginnastica e dei tuffi: si fanno tre run, tre salti e vengono tenuti buoni i due migliori, ma occorre variare le rotazione.

Milano Cortina 2026 Flora Tabanelli durante la finale (REUTERS)

Flora Tabanelli ha iniziato seguendo il fratello maggiore Miro, anche lui ai Giochi, con cui vive e gareggia adesso in val di Fiemme, che costruiva “salti” fuori dal rifugio dei genitori. Originari dell’Appennino modenese, i due sono cresciuti sportivamente a Corno alle scale posto noto per aver dato i natali sciistici ad Alberto Tomba.

Milano Cortina 2026 Flora Tabanelli sul podio olimpico con Megan Oldham, Canada, e Ailing Eileen Gu , Cina . (REUTERS)

Nella sera del 16 febbraio, mentre il mondo olimpico era distratto dal pattinaggio di figura, coppia di artistico, Flora ha vinto un bronzo pesantissimo, con due salti che valevano un punteggio da oro, peccato che sia stato scartato uno dei due punteggi più alti per i limiti imposti dalla varietà di rotazione.

Sport poco noto alle nostre latitudini e giovane, praticato da ragazzini con attitudini da funamboli, il big air ha in Flora una fuoriclasse assoluta esplosa nella scorsa stagione con titoli che valgono una carriera: Coppa del Mondo generale di freestyle, la Coppa del mondo di big air, gli X-Games di big air ad Aspen e i Mondiali di big air ad Engadina.

Ma a renderea speciale questa medaglia all’Olimpiade in casa c’è un dettaglio che mette in connessione la sua determinazione con quella di Federica Brignone: Flora da mesi sta gareggiando con un legamento crociato rotto, in una disciplina che sollecita enormemente le ginocchia nell’ammortizzazione degli atterraggi. Arrivato nel pieno della stagione l’infortunio ha rischiato di compromettere la partecipazione ai Giochi, per questo si è scelto un trattamento conservativo, nella speranza che bastasse a partecipare.

Per questo Flora è arrivata ai Giochi “coperta” con senza gare nelle gambe e tante incognite: la solidità da veterana con cui ha affrontato la gara disegnando evoluzioni nell’aria come fa con le matite all’istituto d’arte, a dispetto delle condizioni precarie, rende la sua medaglia luminosissima. Adesso l’aspetta l’intervento chirurgico per rimettere in sesto il ginocchio: la testa è già alla prossima stagione.