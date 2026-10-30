Harry Kane ha meritato il Pallone d’oro non solo per i suoi meriti sportivi, ma anche perché la sua storia va contro la retorica del campione che fuori dal campo pensa solo alla bella vita. L’attaccante inglese, ricevendo il premio, lo ha dedicato alla moglie Kate e ai loro quattro figli con queste parole: «A mia moglie Kate, la mia migliore amica. Abbiamo attraversato alti e bassi. Sei il mio più grande sostegno. Ho avuto persino la sensazione che desiderassi questo traguardo più di quanto lo desiderassi io». Poi ha aggiunto: «Hai sempre voluto il meglio per me. Hai fatto sacrifici per aiutarmi a realizzare i miei sogni, e so che sono anche i tuoi sogni. Senza di te non sarebbe stato possibile».

La loro storia d’amore sembra uscita dalla fertile fantasia di uno sceneggiatore di commedie romantiche hollywoodiane. Harry e Katie si conoscono da quando avevano 4 anni ed entrambi frequentavano la Larkswood Primary School, a Chingford, nella zona est di Londra. Sempre per restare in tema cinematografico, mentre molti giovani inglesi vivevano “Sognando Beckam”, titolo del film cult del 2002 con Keira Knightley, loro due l’allora capitano della nazionale inglese l’hanno incontrato davvero, come dimostra una foto del 2005 che li immortala felici con lui nella la sua scuola calcio che entrambi frequentavano. Tre anni dopo, a 14 anni, inevitabilmente, come ha raccontato Harry, è arrivato il primo bacio, ma i due sono ufficialmente diventati una coppia a 16 anni, quando Harry stava muovendo i primi passi per farsi strada nel calcio professionistico.

Harry Kane con la futura moglie Kate a 11 anni accanto al campione David Beckam

La favola diventa davvero zuccherosa nel 2017, quando Harry, nel frattempo diventato numero 10 del Tottenham, durante una vacanza alle Bahamas, chiede a Kate, che dopo la laurea in scienze dello sport è una personal trainer, di sposarlo. La risposta arriva dai social con lui che scrive: «She said YES!», cioè «Ha detto sì!». C’è da aggiungere che quando questo accade, i due sono già genitori della loro prima bambina, Ivy, nata pochi mesi prima. In realtà Kate temporeggerà ancora un po’ perché il matrimonio sarà celebrato solo nel 2019. Ma comunque la coppia continua a veleggiare con il vento in poppa, come testimonia la nascita di altri tre figli: Vivienne, Luis ed Henry.

Harry Kane durante la cerimonia per la vittoria del Pallone d'oro (EPA)

La vittoria del Pallone d’oro suggella per Kane una stagione fantastica (126 gol fatti tra Bayern Monaco e Nazionale, capocannoniere per la terza volta consecutiva in Bundesliga e terzo posto ai Mondiali conquistato con l’Inghilterra).

La favola tra Harry e Kate dunque continua. Anche perché Harry a 33 anni, pur essendo come si è visto un romanticone, conosce bene come vanno le cose nel suo mondo, come dimostrano le sue parole di un’intervista di qualche anno fa: «Se oggi fossi single e iniziassi a conoscere altre donne, non saprei mai se stanno con me per i motivi giusti. È per i soldi? Non potrei mai saperlo davvero».