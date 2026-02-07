Il vecchio e il bambino si preser per mano e andarono insieme incontro alla neve. Non è la favola distopica di Francesco Guccini, ma un doppio sogno che si realizza: Giovanni Franzoni, 24 anni, che avrà un altra medaglia da dedicare alla memoria di Matteo Franzoso, e Dominik Paris, 36, hanno domato la Stelvio arrivando secondo e terzo dietro lo svizzero Franjo von Allmen (Svizzera). E non si poteva chiedere esordio migliore.

Milano Cortina 2026 Dominik Paris, bronzo nella libera (REUTERS)

Potrebbe esserci l’amarezza di non essere primi nell’immediato, ma domani si capirà che sarebbe fuori luogo: il podio olimpico è tantissimo per chi come Paris mancava solo di questo e aveva un appuntamento con la pista della vita proprio ai Giochi in casa. Aveva vinto sette volte qui tra discesa e SuperG, ma da quattro anni pareva aver perso un po’ di confidenza: c’era di che lasciarsi schiacciare dalla pressione dell’ultima spiaggia, per la medaglia olimpica che ancora mancava a una carriera di grande livello. E invece ha fatto tutto il suo, un bronzo che vale oro.

Vale ancora di più in prospettiva l’argento a a 20 centesimi dall’oro di Franzoni che ancora un ragazzo, appena affacciato al palcoscenico della velocità del Circo bianco, arrivando dal gigante. Dopo il debutto alla vittoria sulla Streif di Kitzbühel, che è la Scala della discesa libera con standing ovation, non tremare ai Giochi in casa, alla prima volta in cui tutti ti guardano come un favorito è un gran segno di stoffa in una disciplina dove l’esperienza, (Paris docet), serve e aiuta.

Ne vedremo delle belle. A partire dal SuperG olimpico sulla stessa pista l’11 febbraio.