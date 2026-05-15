Due italiani in semifinale a Roma, Jannik Sinner e Luciano Darderi, a coltivare il sogno di una finale tutta azzurra al Foro Italico. L’interesse è massimo e per l’occasione semifinali e finale vanno in chiaro anche in Tv. Si comincia oggi pomeriggio con Sinner e Darderi impegnati nei due incontri di semifinale.

E per domenica, alla fine una mediazione, dopo un lungo braccio di ferro, ha salvato le capre del calcio e i cavoli del tennis: il derby di Roma si gioca alle 12 di domenica 17 all’Olimpico e la finale degli Internazionali- per cui si sogna un altro inedito derby è confermata nel pomeriggio della stessa giornata, orario non ancora ufficializzato, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Ma intanto il braccio di ferro è l’ufficializzazione del fatto che il tennis sta contendendo al calcio l’interesse degli appassionati di sport, sta acquisendo peso reale, economico, specifico e politico, com’è dimostrato anche dai risultati a cominciare dalla presenza degli italiani ai vertici: non solo Jannik Sinner numero 1, che nei quarti di finale contro Andrej Rublev, ha superato con 32 partite consecutive vinte nei master 1000 il record di 31 detenuto da Novak Djokovic, ma anche Luciano Darderi, che dopo aver eliminato Zverev e Jodar, è in semifinale a Roma contro Casper Ruud, da lunedì nei primi 16 della classifica mondiale, si avvicina a Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli numero 11 e 12.

Mai il tennis italiano ha conosciuto livelli così e, se è vero che il tennis è uno sport tra i più internazionali e tra i meno “di campanile”, è vero sempre più persone vi si avvicinano anche come semplici appassionati, al cui interesse diffuso la programmazione Tv sta andando incontro.

Il tennis degli ultimi anni è da sempre feudo di Sky ed Eurosport, dunque Tv a pagamento, ma sempre più spesso si cercano accordi per mandare in chiaro le partite più importanti per il pubblico italiano, fin qui il torneo di Roma ha dato in chiaro una partita al giorno, mentre da oggi con le semifinali l’offerta gratuita sarà completa: andranno per esempio in contemporanea su Sky (201 e 203) e Now in streaming, per gli abbonati, e gratuitamente in chiaro su Tv 8, canale 8 del digitale terrestre, entrambe le semifinali degli Internazionali di Roma con i due italiani impegnati: Darderi-Ruud alle 15.30 e Sinner-Medvedev alle 19. Anche la finale sarà visibile in chiaro programmazione da definire.

Luciano Darderi durante il quarto di finale contro Jodar (ANSA)

Mentre intanto, Supertennis, digitale terrestre 64, canale della Federazione italiana tennis e padel, ha acquisito tutti i diritti per i tornei professionistici femminili Wta e dunque anche Roma per l’intera programmazione del delle ragazze, che si affianca all’offerta Sky.