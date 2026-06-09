Non parla di tennis, non parla di classifiche, di ranking o di trofei. La lettera che Guglielmo Cobolli ha dedicato al fratello maggiore Flavio dopo la finale del Roland Garros racconta qualcosa di molto più universale: la forza silenziosa dei legami familiari, quella che resiste alle sconfitte e che spesso si manifesta proprio quando il mondo guarda soltanto il risultato.

Flavio Cobolli ha perso un finale importante. Una sconfitta che brucia, arrivata al termine di una battaglia lunga e intensa. Eppure, nelle parole del fratello, quel punteggio passa subito in secondo piano. Ciò che resta è il cammino. Restano gli anni di sacrifici, le partenze con una racchetta e una valigia, le delusioni affrontate senza clamore, la capacità di rialzarsi ogni volta.

«Quando sei entrato in campo, ho trattenuto il respiro», scrive Guglielmo. E in quel respiro sospeso c'è tutta la memoria di una famiglia. Ci sono due fratelli che crescono insieme. C'è un padre presente «in ogni angolo del mondo». Ci sono rinunce, attese, sogni condivisi e quel prezzo nascosto che spesso accompagna ogni successo sportivo e che soltanto chi vive accanto all'atleta conosce davvero.

Flavio Cobolli, a fie partita, sconfitto da Alexander Zverev al Roland Garros del 2026. (EPA)

La forza della lettera sta proprio qui: nel raccontare ciò che normalmente non si vede. Mentre gli occhi degli spettatori erano puntati lull’incontro tennistico, Guglielmo pensava al bambino che era stato suo fratello, il ragazzo che aveva imparato a perdere senza lamentarsi, diventato capace di arrivare fino alla finale di uno Slam

Per questo il passaggio più intenso non è quello dedicato al dolore della sconfitta, ma quello che ne ribalta il significato. «Quel dolore è la misura esatta di quanto hai amato questo momento». Una frase che vale ben oltre lo sport. Perché ogni ferita racconta anche l'intensità di ciò che abbiamo desiderato, costruito, custodito.

«Ti ho guardato oggi e non ho visto una sconfitta». E alla fine della lettera, il tennis scompare del tutto. Restano due fratelli. «Sei mio fratello. Se il mio esempio. Sei la persona più coraggiosa che conosco. E ti voglio bene, Flavio. In un modo che non finisce. Grazie». Parole semplici, ma capaci di arrivare al cuore di migliaia di persone proprio perché parlano di qualcosa che tutti conosciamo: il bisogno di essere amati non per i nostri successi, ma per quello che siamo.