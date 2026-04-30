Una religiosa davanti al poster del nuovo film su Michael Jackson, il sorriso emozionato di una fan e parole semplici ma autentiche: «Conoscevo ogni canzone e ballavo anche tutte le mosse». È bastato questo perché il post pubblicato su Instagram da suor Nancy Usselmann diventasse virale, raccogliendo decine di migliaia di like e condivisioni.

Il post virale dopo la visione del film

La religiosa americana ha raccontato di essere andata a vedere il film dedicato al “re del pop” insieme alla sua comunità religiosa come festa di compleanno anticipata. «Se sei un fan, questo film ti porterà sicuramente un sorriso e gioia nel cuore», ha scritto nel post.

Ma a colpire molti utenti è stata soprattutto la conclusione del messaggio: «Prego per l’anima di Michael e ringrazio il Signore per la gioia che ha portato a tutta la mia infanzia e continua a portare a me e al mondo attraverso i suoi straordinari talenti donati da Dio».

Chi è suor Nancy Usselmann

Per suor Nancy il rapporto con i media e la cultura contemporanea è parte integrante della sua missione.

Media educator, scrittrice e critica cinematografica, suor Nancy dirige il Pauline Media Studies di Los Angeles, progetto delle Figlie di San Paolo negli Stati Uniti dedicato all’educazione ai media, alla media literacy e al dialogo tra fede e cultura contemporanea.

Nel suo profilo Instagram si definisce una “media nun”, cioè una “suora dei media”, e da anni si occupa di riflessione sul linguaggio cinematografico, televisivo e digitale. È anche autrice dei libri Media Fasting: Six Weeks to Recharge in Christ e A Sacred Look: Becoming Cultural Mystics.

Dopo il successo del suo post social, la religiosa ha scritto per Famiglia Cristiana una recensione personale del film dedicato a Michael Jackson, intrecciando riflessione mediatica, memoria affettiva e spiritualità.

Cinema, Tv e streaming

Con il film “Michael”, la musica del re del pop torna come un dono di Dio

Suor Nancy Usselmann
Con il film “Michael”, la musica del re del pop torna come un dono di Dio
Con il film “Michael”, la musica del re del pop torna come un dono di Dio

«Ballo anche le sue mosse»

Il legame con Michael Jackson, racconta la religiosa, nasce da bambina. Tanto che, scherza, durante i momenti ricreativi in convento imita persino alcuni passi di danza del cantante, fino a essere soprannominata dalle consorelle “Sister Nancy Michael Jackson”.

Una storia curiosa, certo, ma anche profondamente legata al carisma paolino: abitare i linguaggi della comunicazione contemporanea senza paura, riconoscendo nella musica, nel cinema e nei media anche uno spazio di incontro umano, culturale e spirituale.