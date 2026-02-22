Martedì 24 febbraio ad Assisi, Città della Pace, nella Sala della Spogliazione di San Francesco, con inizio alle ore 10.00, si tiene il Seminario internazionale per la Pace nucleare, promosso da Civiltà dell’Amore e Assisi Strategic Forum, a cui parteciperanno Cardinali e Vescovi (Hiroshima e Assisi), esperti nucleari di USA, Russia e Italia, Testimoni di Pace.

Il Comitato per una Civiltà dell’Amore e Assisi Strategic Forum, rappresentanti di associazioni culturali della società civile ribadiscono la necessità di un impegno condiviso, tra cristiani e no, per il disarmo nucleare e la conseguente conversione delle armi atomiche in energia utile all’umanità.

È necessario ripartire dal trattato di non proliferazione nucleare (disarmo nucleare per tutti); infatti l’obiettivo è mantenere il dialogo per realizzare la pace nucleare, puntare alla cooperazione e non alla competizione verso una effettiva Civiltà dell’Amore, sempre più necessaria per l’umanità tutta.

Con la forza della Fede e con mezzi non violenti, possiamo e dobbiamo impegnarci per la pace, ma prima di tutto per la pace nucleare, applicando l’unico modo concreto a disposizione dell’umanità per distruggere le atomiche definitivamente. Ciò è possibile solo attraverso la trasformazione, nei reattori nucleari esistenti, dell’uranio e del plutonio – gli elementi base di ogni bomba atomica – in energia, che è sempre più necessaria per la vita e il futuro sul nostro pianeta.

Il programma del Seminario