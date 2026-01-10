Attualità
Orazio La Rocca
libri
La suora che scelse l’Inferno: suor Gervasia e i suoi detenuti
cultura
Le parole contro la guerra: il Premio Mimesis celebra la poesia che scuote le coscienze
Assemblea Aris
Sanità cattolica: «Più che l'autonomia differenziata, serve la solidarietà differenziata»
il ricordo
L'eredità viva di mio fratello Vito La Rocca: viaggiatore dell'anima tra sacro e umano
Attualità
Energia e ambiente: un dialogo tra papa Francesco e le icone della musica internazionale
intervista
«Roma è fragile, chi governa senza conoscere le piaghe della città è destinato a fallire»
L'EVENTO
Antonio Canova, il giovane scalpellino che divenne celebre scultore
vaticano
Pinturicchio ritorna al suo antico splendore
personaggi
L'uomo che ha fatto le scarpe ai pontefici
esclusivo
Il cardinale Dziwisz:«Infami le accuse e le insinuazioni gettate addosso a san Giovanni Paolo II»
Leggi altro