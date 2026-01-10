Social
sabato, 10.01.2026
Orazio La Rocca
libri

La suora che scelse l’Inferno: suor Gervasia e i suoi detenuti

cultura

Le parole contro la guerra: il Premio Mimesis celebra la poesia che scuote le coscienze

Assemblea Aris

Sanità cattolica: «Più che l'autonomia differenziata, serve la solidarietà differenziata»

il ricordo

L'eredità viva di mio fratello Vito La Rocca: viaggiatore dell'anima tra sacro e umano

Attualità

Energia e ambiente: un dialogo tra papa Francesco e le icone della musica internazionale

intervista

«Roma è fragile, chi governa senza conoscere le piaghe della città è destinato a fallire»

L'EVENTO

Antonio Canova, il giovane scalpellino che divenne celebre scultore

vaticano

Pinturicchio ritorna al suo antico splendore

personaggi

L'uomo che ha fatto le scarpe ai pontefici

esclusivo

Il cardinale Dziwisz:«Infami le accuse e le insinuazioni gettate addosso a san Giovanni Paolo II»