sabato, 10.01.2026
padre Maurizio Patriciello
anniversari
Don peppe Diana, ucciso per amore del suo popolo
il commento
A Caivano lo Stato è tornato e ha battuto un colpo
il commento
Ma il dolore di una mamma per suo figlio mai potrà essere fischiato
La riflessione
«Grazie papa Francesco, soffia sui nostri cuori di preti la fiamma del primo amore»
la riflessione
Quando abitudine e sicurezza (eccessiva) diventano un pericolo: il coraggio di fermarsi
napoli
Caro Tobiuccio, perché lo hai fatto?
il commento
Quel sangue della camorra sulla festa del Napoli
la riflessione
«Il connubio tra politica e camorra è una miscela esplosiva, un furto di speranza»
LA RIFLESSIONE
Alessandro, Andrea, Julia... io, prete davanti a quelle madri che chiedono: "Signore perché?"
il commento
Il dono immenso della mamma di Enea
