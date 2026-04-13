Dieci anni fa Amoris laetitia è stata donata al mondo come un profondo documento pastorale per le famiglie. Frutto delle discussioni sinodali del 2014 e del 2015, riflette il cuore misericordioso di Papa Francesco. Radicata nella realtà vissuta dalle persone, Amoris laetitia (AL) affronta le difficoltà quotidiane, le complesse situazioni familiari e il dolore di coloro che sono ai margini della cura pastorale della Chiesa. AL invita la Chiesa ad accompagnare le famiglie sofferenti senza giudicarle, a discernere le circostanze con compassione e ad assicurare a coloro che sono esclusi a causa di situazioni irregolari che rimangono parte del Corpo di Cristo. Il processo sinodale stesso è stato una nuova esperienza di dialogo, di ascolto e di condivisione in tutta la Chiesa universale: parrocchie, diocesi, seminari, clero e laici.

Il contesto indiano

L'India ospita oltre 500 etnie riconosciute, ognuna con la propria cultura, tradizioni e lingua. Con 22 lingue ufficiali e centinaia di dialetti, l'India è un mosaico di diversità plasmato da geografia, religione e storia. È una delle nazioni più pluraliste dal punto di vista religioso al mondo, dove coesistono induismo, islam, cristianesimo, sikhismo, buddismo, giainismo e tradizioni locali. All'interno del Cattolicesimo, l'India ospita tre Chiese sui iuris: la Chiesa latina, la Chiesa siro-malabarese e la Chiesa siro-malankarese. Le ultime due fanno risalire le proprie origini ai primi secoli del Cristianesimo. La Chiesa cattolica in India è da tempo impegnata nell'istruzione, nella sanità e nei servizi sociali, gestendo scuole, ospedali, orfanotrofi, case di riposo per anziani e centri per disabili. Il Cristianesimo stesso ha radici profonde in India, in particolare nel Kerala, dove la tradizione vuole che San Tommaso Apostolo abbia portato il Vangelo nel I secolo. Il coinvolgimento dei laici nel ministero parrocchiale è stato forte per secoli, sebbene le sfide familiari contemporanee – separazione, migrazione, pressioni economiche – si facciano sentire qui come altrove. È in questo contesto che AL è stata accolta in India dieci anni fa.

L'accoglienza di Amoris laetitia in India

In tutta l'India, le conferenze episcopali, i sinodi delle tre Chiese e le commissioni familiari hanno accolto con favore Amoris laetitia. Le procedure canoniche per affrontare le "situazioni irregolari" sono diventate più pastorali e accessibili: è cresciuta, inoltre, la consapevolezza che coloro che si trovano in circostanze irregolari sono membri battezzati della Chiesa, le cui difficoltà meritano di trovare soluzione e inclusione. I programmi di preparazione al matrimonio si sono orientati verso approcci relazionali ed esperienziali. I ritiri per coppie hanno posto l'accento sulla comunicazione, il perdono e la guarigione. La pastorale familiare si è ampliata, spesso guidata congiuntamente da clero e laici, adattandosi alle esigenze contemporanee.

Le Commissioni per la Famiglia e i settori diocesani hanno svolto un ruolo pionieristico, organizzando laboratori e traducendo i temi di AL nelle lingue locali. Le istituzioni accademiche hanno ospitato simposi e seminari in stile sinodale, promuovendo il dialogo e il discernimento.

È importante sottolineare che AL non ha modificato la dottrina, ma ne ha trasformato il tono: ha offerto linee guida fondate sulla misericordia, l'accompagnamento, la pazienza e la sensibilità pastorale, bilanciando la chiarezza dottrinale con la compassione. Questo duplice approccio ha contribuito a evitare la polarizzazione, incoraggiando al contempo il dialogo.

In India, AL continua a ispirare una Chiesa che ascolta, che accompagna le famiglie, rafforza la loro missione, forma ministri compassionevoli e cammina al fianco di ogni famiglia, qualsiasi sia

la sua storia. A dieci anni dalla sua pubblicazione si può dire che Amoris laetitia ha trasformato la pastorale familiare in India. Ha saputo coniugare la fedeltà alla dottrina con la creatività pastorale, offrendo una visione di misericordia, discernimento e accompagnamento in un contesto culturalmente eterogeneo. La sua accoglienza mette in luce sia la promessa che le sfide della chiamata di papa Francesco a essere una Chiesa che ascolta, guarisce e celebra la bellezza della verità e dell'amore.

*Tom Kainikkara, vice-preside della sezione indiana del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia (Changanacherry, Kerala)