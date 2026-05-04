In occasione delle celebrazioni nazionali per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026), il Mofraeventi Emilia Romagna, Ente del Terzo Settore e organizzatore del Festival Francescano, annuncia l’apertura delle candidature per il Premio Internazionale “Francesco costruttore di pace”, un’iniziativa realizzata sotto il patrocinio del Comitato Nazionale preposto alle celebrazioni che mette in palio un contributo di 20.000 euro per finanziare progetti d’eccellenza nell’ambito della cooperazione internazionale e della cittadinanza attiva.

Il logo del Festival

L'ispirazione affonda le radici nella storia: era il 15 agosto 1222 quando Francesco d’Assisi, in una Piazza Maggiore gremita, pronunciò parole capaci di spegnere inimicizie secolari e oggi, a distanza di otto secoli, quella stessa piazza si prepara a diventare nuovamente il cuore pulsante di una spiritualità che scende in strada per ricucire strappi sociali apparentemente insanabili. Il Premio nasce per onorare questa eredità premiando chi incarna la "minorità" francescana e agisce nelle periferie del mondo, ponendo particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni: il bando richiede infatti che i giovani under 35 siano soggetti attivi e motori del cambiamento, non semplici beneficiari passivi, e che i progetti risultino operativi da almeno dodici mesi per dimostrare una solidità che superi l’entusiasmo momentaneo. Gli ambiti di intervento spaziano dal dialogo in situazioni di conflitto alla cooperazione fraterna tra i popoli, includendo il pilastro del dialogo interreligioso e la promozione della solidarietà come rifiuto della guerra.

La partecipazione, aperta a persone fisiche, associazioni e gruppi informali anche tramite segnalazione di progetti di terzi, scade il 20 maggio 2026 e richiede la compilazione del form al link: https://www.festivalfrancescano.it/premio-francesco-costruttore-di-pace/

Mentre la premiazione sarà l'evento clou del prossimo Festival Francescano, previsto a Bologna dal 24 al 27 settembre 2026, ponendosi come un segno di speranza concreto in un'epoca segnata da profonde frammentazioni globali.