La nuova presa di posizione del cardinale Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, riaccende l’attenzione sul delicato rapporto tra Santa Sede e Fraternità Sacerdotale San Pio X, fondata da mons. Marcel Lefebvre. Al centro, la decisione annunciata dal gruppo tradizionalista di procedere, il prossimo luglio, a nuove ordinazioni episcopali senza mandato pontificio.

Secondo quanto chiarito dal porporato, la situazione non lascia spazio a interpretazioni diverse da quelle già espresse in passato. «Le ordinazioni episcopali annunciate dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X non hanno il corrispondente mandato pontificio», ha ribadito Fernández, richiamando esplicitamente la normativa della Chiesa e il magistero di san Giovanni Paolo II. Il cardinale ha infatti ricordato che un simile gesto «costituirà un atto scismatico», con le conseguenze canoniche previste per chi dovesse aderirvi formalmente.

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I lefebvriani dicono no al dialogo con il Vaticano e confermano le ordinazioni dei vescovi, torna l’ombra dello scisma

Redazione Chiesa FC
I lefebvriani dicono no al dialogo con il Vaticano e confermano le ordinazioni dei vescovi, torna l’ombra dello scisma
I lefebvriani dicono no al dialogo con il Vaticano e confermano le ordinazioni dei vescovi, torna l’ombra dello scisma

Nella sua dichiarazione, il prefetto ha richiamato anche la gravità delle conseguenze ecclesiali di una tale scelta: «L’adesione formale allo scisma costituisce una grave offesa a Dio e comporta la scomunica stabilita dal diritto della Chiesa», ha sottolineato, citando documenti del magistero e della disciplina canonica.

La dichiarazione, diffusa dopo essere stata portata all’attenzione di Papa Leone, evidenzia anche la posizione del Pontefice, che continua a seguire la vicenda con preoccupazione pastorale. Il Pontefice, fa sapere Fernandez, «continua nelle sue preghiere a chiedere allo Spirito Santo di illuminare i responsabili della Fraternità Sacerdotale San Pio X affinché ritornino sui loro passi» rispetto a una decisione considerata dalla Santa Sede grave e senza ritorno.

Sul fronte della Fraternità, la tensione resta alta dopo il rifiuto del dialogo proposto da Roma e la conferma delle ordinazioni, che segnano un ulteriore irrigidimento della posizione del movimento tradizionalista.