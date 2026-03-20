Nella primavera del 1945 l’Europa era un continente stremato, sospeso tra la fine della guerra e l’inizio di una pace ancora tutta da costruire. Le truppe dell’Armata Rossa avanzavano e si ritiravano lungo un territorio devastato, attraversando la Polonia come un fiume in piena. Ma quel passaggio, che avrebbe dovuto segnare la liberazione, portò con sé anche un’ombra di violenza che per molti anni sarebbe rimasta taciuta.

In un convento polacco, lontano dai riflettori della Storia ufficiale, si consumò una tragedia. Un gruppo di soldati sovietici fece irruzione tra quelle mura di silenzio e preghiera. Per giorni le religiose furono vittime di violenze sistematiche. Venticinque suore vennero stuprate ripetutamente: alcune fino a quaranta, cinquanta volte. Molte non sopravvissero. Altre rimasero segnate per sempre nel corpo e nell’anima. Cinque si ritrovarono incinte. È a questa vicenda storica che si ispira il film Agnus dei (2016), titolo originale Les innocentes, della regista Anne Fontaine, una produzione franco-polacco-belga, realizzato con la collaborazione del Polish Film Institute.

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A permettere che questa vicenda non finisse nell’oblio fu una giovane donna medico francese, Madeleine Pauliac. Nacque nel 1912, Pauliac a Villeneuve-sur-Lot. Suo padre, Roger Pauliac, morì nel 1916 durante la battaglia di Verdun. All’età di 27 anni era medico ospedaliero a Parigi. Si impegnò nella Resistenza fornendo supporto all’organizzazione clandestina francese. Partecipò poi alla Liberazione di Parigi e alla campagna dei Vosgi e dell’Alsazia. All’inizio del 1945, con il grado di tenente medico nell’esercito francese, Pauliac partì per Mosca sotto l’autorità del generale Catroux, ambasciatore di Francia in Russia. Il 19 aprile fu nominata primario dell’ospedale di Varsavia, che si trovava in rovina. Divenne responsabile della missione di rimpatrio a capo della Croce Rossa francese. Svolse più di 200 missioni in tutta la Polonia e nell’Unione Sovietica con lo Squadrone Blu, un’unità di volontarie della Croce Rossa francese addette alle ambulanze, il cui compito era cercare, assistere e rimpatriare i cittadini francesi rimasti in Polonia. Il 19 giugno 1945 Pauliac scrisse e inviò un rapporto sul suo viaggio a Danzica a Étienne Burin des Roziers, capo di gabinetto del generale de Gaulle, al quale il destinatario rispose il 25 agosto 1945. Ed è da questo diario che abbiamo appreso la,storia delle Suore benedettine vittime della brutalità dei soldati sovietici.

Madeleine Pauliac (1912-1946)

Madeleine Pauliaca si trovava a Varsavia, tra le macerie di una città distrutta, per assistere i sopravvissuti e rimpatriare i prigionieri. Fu lì che le suore la cercarono. Lei, una delle poche donne medico presenti, varcò la soglia del convento e annotò tutto nel suo diario, con parole asciutte, quasi incapaci di contenere l’abisso: quindici religiose uccise dopo le violenze, le altre sopravvissute a ripetuti stupri, alcune incinte.

Ma dietro quei numeri c’erano volti, storie, coscienze ferite. Donne che, oltre al dolore fisico, portavano il peso di un tormento spirituale: la vergogna, il senso di colpa, la paura di essere perdute agli occhi di Dio. Madeleine non giudicò. Fece ciò che un medico può fare: curare, ascoltare, restare accanto.

Andava e veniva da quel convento, mentre continuava a lavorare senza sosta nell’ospedale francese e a percorrere strade insicure per soccorrere i feriti. La sua presenza fu per quelle donne una fragile ma concreta possibilità di salvezza, un filo di umanità dentro l’orrore.

Madeleine Pauliac morì poco dopo, nel 1946, in un incidente stradale a Sochaczew, vicino a Varsavia. È sepolta nel cimitero di Saint-Étienne a Villeneuve-sur-Lot, in Francia. A Madeleine Pauliac furono conferite postume l’onorificenza della Legione d’Onore e la Croce di Guerra 1939–1945 (Francia), con il grado di cavaliere.

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Perché quella vicenda, come molte altre, fu a lungo taciuta? Troppo scomoda. Troppo dolorosa. Gettava una luce inquietante sui liberatori, incrinando una memoria costruita su schemi più semplici. Eppure, come ha osservato la storica Lucetta Scaraffia, il silenzio non protegge: «Se non se ne parla, non sarà possibile punire i responsabili».

Non si tratta di un episodio isolato. Dalla Bosnia all’Africa, dall’Asia ad altri scenari di guerra più recenti, la violenza sulle donne – anche su donne consacrate – continua a ripetersi, spesso accompagnata da emarginazione e rifiuto. Le vittime, oltre all’offesa subita, devono affrontare l’esclusione, il sospetto, talvolta l’oblio.

Raccontare quella primavera del 1945 significa allora fare qualcosa di più che restituire un frammento di storia: significa rompere un silenzio. Ricordare che anche nei momenti in cui la guerra sembra finire, la violenza può continuare sotto altre forme, più nascoste ma non meno devastanti.

E forse, come suggerisce questa storia, il primo passo verso una vera giustizia è proprio questo: avere il coraggio di guardare, di raccontare, di non distogliere lo sguardo.