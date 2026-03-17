Le Giornate FAI di Primavera sono un grande evento nazionale organizzato dal FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) che si terrà sabato 21 e domenica 22 marzo 2026. Si tratta della più importante iniziativa italiana dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, con l’apertura straordinaria di 780 luoghi in oltre 400 città, spesso normalmente non accessibili.

Queste giornate nascono con un duplice obiettivo: da un lato permettere ai cittadini di scoprire e riscoprire le bellezze del territorio, dall’altro raccogliere fondi per sostenere le attività del FAI, che si occupa di tutela, restauro e valorizzazione di beni culturali e naturali. Le visite sono infatti a contributo libero, e partecipare significa contribuire concretamente alla salvaguardia del patrimonio italiano.

Dal 1993 a oggi, milioni di persone hanno partecipato all’iniziativa, guidate da volontari e dagli “Apprendisti Ciceroni”, studenti appositamente formati che accompagnano i visitatori raccontando storia, arte e curiosità dei luoghi. L’evento rappresenta quindi anche un’importante occasione educativa e di partecipazione attiva.

Durante le giornate sarà possibile visitare una grande varietà di siti: palazzi storici, ville, castelli, chiese, teatri, sedi istituzionali, luoghi della ricerca, aree naturalistiche e persino strutture insolite come stadi o impianti industriali. Alcune aperture sono riservate agli iscritti FAI o richiedono prenotazione, mentre l’iscrizione consente anche accessi prioritari.

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Messina, Monastero San Placido Calonero, foto Fortuna (C) FAI
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Roma, Ministero dell'Istruzione e del Merito.
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Milano, Palazzo delle Finanze, Milano_0002 ©Roberto Morelli
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Milano, Palazzo Turati foto Istituto Marangoni
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Milan, Italy - April 24, 2022: Milan, Lombardy, Italy: modern buildings at the Citylife park
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Merano (BZ), teatro-puccini, foto Ente Teatro Puccini
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Palermo, Porta-nuova Credit: FAI
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Roma, Villa Lante ©Flaminia Lera
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Genova, Lanterna, foto Marcesini
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Riccia (CB), borgo, foto Antonio Santoriello
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Roma, Palazzo della Cancelleria, foto Giovanni Formosa
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Napoli, Stadio Maradona, foto Giovanni Formosa

Tra i luoghi visitabili nel 2026 si segnalano, ad esempio:

 Roma, edifici istituzionali come la Corte Suprema di Cassazione e palazzi storici normalmente chiusi al pubblico;

Milano, il Palazzo delle Finanze, la Torre Libeskind e la sede Rai;

Napoli, lo Stadio Maradona e il Palazzo d’Avalos;

Liguria, la Lanterna di Genova;

Torino, il Palazzo di Città e l’Auditorium Rai;

Sicilia, Porta Nuova a Palermo e il monastero di San Placido Calonerò;

Firenze e Venezia, importanti palazzi storici e sedi istituzionali.

Non mancano itinerari tematici, come quello dedicato a San Francesco d’Assisi, visite a borghi, giardini storici, centri di ricerca, botteghe artigiane e luoghi legati all’arte contemporanea.

In sintesi, le Giornate FAI di Primavera sono una grande festa collettiva che unisce cultura, educazione e solidarietà: un’occasione unica per conoscere il patrimonio italiano e contribuire alla sua tutela, rendendolo accessibile a tutti, oggi e nel futuro.

Elenco dei luoghi visitabili e modalità di partecipazione all’evento su: www.giornatefai.it