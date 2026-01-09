Dal 2016 il programma Mediaset I viaggi del cuore intreccia cultura e, turismo e spiritualità. Condotto da don Davide Banzato, con il Patrocino dela Santa Sede conclude la sua ultima stagione domani sabato 10 gennaio alle 8,50 su Canale 5 con un “viaggio a Sorrento”. Nel golfo con vista sul Vesuvio, luogo di passaggio e sosta dal tempo degli antichi romani, visiteremo la cattedrale dei santi Filippo e Giacomo, il Chiostro di San Francesco nel centro storico. il museo bottega della tarsia lignea, accompagnati dai versi di poeti come Goethe, Torquato Tasso, Ibsen, che tanto lo amarono. In particolare la Penisola Sorrentina è attraversata da sentieri antichi che collegano borghi, colline, affacci sul mare. Tra i più noti c’è il Cammino degli dèi. Camminare qui significa leggere il paesaggio passo dopo passo, riconoscere una continuità tra i Comuni, scoprire una geografia che non si lascia ridurre a una cartolina. Il cammino educa lo sguardo, rallenta il pensiero, restituisce profondità. Scoprire Sorrento non significa solo visitarla, ma lasciarsi interrogare. Perché il cuore, come il mare, trova pace solo quando impara a sostare senza smettere di cercare.