È Matteo Canzi, per tutti Teo, il vincitore della quindicesima edizione di MasterChef Italia. Nella finalissima del cooking show, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno decretato il suo trionfo dopo l’ultima sfida ai fornelli contro Carlotta.

Il giovane concorrente brianzolo ha convinto la giuria con il suo menù degustazione intitolato “Tutto di me”, un percorso gastronomico pensato per raccontare la sua storia personale e il cammino compiuto durante il programma. Con la vittoria si aggiudica 100 mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del suo primo libro di ricette e la possibilità di frequentare un corso di alta formazione all’ALMA, l’Alta scuola internazionale di cucina italiana.

L’emozione del momento è stata evidente fin dalle prime parole pronunciate dopo la proclamazione. «Ho vinto, ho vinto davanti a tutti, davanti alla mia famiglia, davanti alla mia ragazza e al mio migliore amico. Ho vinto facendo la cucina che voglio portare io. È un’emozione incredibile», ha detto subito dopo la vittoria.

Chi è Matteo “Teo” Canzi

Teo ha 24 anni ed è originario di Olgiate Molgora, in provincia di Lecco. Prima di partecipare a MasterChef Italia studiava International Marketing, ma la cucina è sempre stata la sua vera passione. A trasmettergli l’amore per i fornelli è stata la nonna Egidia, con cui da bambino ha iniziato a sperimentare ricette e ingredienti. Nel corso del programma ha spesso ricordato quanto quel legame familiare abbia influenzato il suo percorso.

La scelta di dedicarsi alla cucina, però, non è stata subito compresa da tutti. Lo stesso Teo ha raccontato che all’inizio i genitori guardavano con qualche dubbio alla sua decisione di lasciare gli studi per inseguire questa strada: «Adesso sanno che cucinare è il mio scopo di vita e sono con me. Per un po’ di tempo è stato difficile capirsi. Non volevano che lasciassi il corso di laurea a cui ero iscritto, poi si sono ricreduti».

Il percorso nel programma

Nel corso dell’edizione Teo si è fatto notare per uno stile culinario creativo e personale, capace di unire tecnica e sperimentazione. Nonostante il carattere piuttosto riservato, ha dimostrato grande determinazione, riuscendo a superare anche momenti difficili durante la competizione. Lui stesso ha raccontato quanto l’esperienza nel programma sia stata intensa e impegnativa: «MasterChef mi ha devastato psicologicamente ma mi ha anche reso la persona che sono ora». Tra i momenti più difficili del percorso ricorda soprattutto l’inizio della gara, quando ha rischiato l’eliminazione: «La prima settimana è stata pesantissima. Ho rischiato di uscire per il pane ed è stato uno shock».

La finale e il menù “Tutto di me”

La puntata conclusiva si è aperta con una prova speciale in alta montagna insieme allo chef Norbert Niederkofler, ospite della serata finale. Dopo le prime sfide, a contendersi il titolo sono rimasti Teo e Carlotta. Per l’ultima prova i due concorrenti hanno presentato un menù degustazione completo. Teo ha scelto di raccontare se stesso attraverso quattro portate simboliche, riunite nel menù “Tutto di me”. Tra i piatti più apprezzati dai giudici c’è stato il risotto alla zucca con pesce gatto affumicato, uno dei momenti più rappresentativi della sua cucina. «Il risotto con il pesce gatto è uno dei piatti che mi rappresenta di più», ha spiegato.

Il futuro dopo MasterChef

La vittoria nel programma rappresenta per lui soprattutto un punto di partenza. Guardando al futuro, Teo ha le idee chiare su quale strada intraprendere: «Non voglio diventare un influencer, anche se sarei stupido a non cavalcare la spinta dei social. Voglio fare il cuoco, voglio studiare ancora e fare la gavetta». Il sogno è quello di crescere professionalmente nel mondo della ristorazione e, un giorno, aprire un ristorante tutto suo.

Con il titolo di quindicesimo MasterChef italiano, Teo si aggiudica 100 mila euro, la pubblicazione di un libro di ricette e l’accesso al prestigioso percorso formativo in uno dei centri più importanti per la formazione gastronomica.

MasterChef Italia, show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, è disponibile su Sky e in streaming su NOW ed è sempre visibile anche on demand.