Questa sera si chiude l’edizione numero quindici di MasterChef Italia. La finalissima del cooking show va in onda alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Dopo settimane di prove, eliminazioni e sfide ai fornelli, sono rimasti in quattro a contendersi il titolo: Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo.

A decidere chi diventerà il nuovo MasterChef italiano saranno i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che assaggeranno i piatti preparati dagli aspiranti chef nell’ultima prova della stagione: la presentazione del proprio menù completo.

Il vincitore porterà a casa 100 mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione di un libro di ricette e la possibilità di frequentare un corso di alta formazione nella Scuola internazionale di cucina italiana.

Quattro percorsi diversi, quattro storie personali e un unico sogno: diventare il nuovo MasterChef italiano.

Ecco chi sono i finalisti:

Carlotta Bertin, la determinazione nata da una passione di famiglia

Carlotta Bertin (Sky Italia)

Carlotta ha 25 anni e vive a Candelo, in provincia di Biella. Attualmente è disoccupata e vede nella cucina la possibilità di costruirsi un futuro. La sua passione è nata grazie alla nonna Rosaria, tra ricette di casa e primi esperimenti ai fornelli.

Nel corso della gara si è distinta soprattutto nelle Mystery Box, vincendone quattro. Il suo percorso è stato segnato da momenti di grande sicurezza alternati a fasi di difficoltà, ma la determinazione non le è mai mancata. Il suo sogno è aprire un home restaurant dove accogliere gli ospiti con una cucina personale e creativa.

Dounia Zirari, la forza di ricominciare dopo la malattia

Dounia Zirari (Sky Italia)

Dounia ha 28 anni, vive a Bassano del Grappa, ha origini marocchine, ed è un’operatrice socio sanitaria. La cucina è tornata al centro della sua vita dopo un periodo molto difficile: alcuni anni fa è stata colpita da tre ischemie e ha dovuto affrontare una lunga riabilitazione, imparando di nuovo a parlare.

In gara ha dimostrato carattere e precisione, conquistando due Golden Pin e una Green Pin. La passione per i fornelli affonda le radici nella sua storia familiare e nella tradizione culinaria della sua cultura d’origine. In MasterChef ha lavorato con grande concentrazione, cercando di sorprendere prima di tutto se stessa.

Matteo Rinaldi, il graphic designer che sogna una bakery

Matteo Rinaldi (Sky Italia)

Matteo Rinaldi ha 28 anni ed è un graphic designer di Boltiere, in provincia di Bergamo. Il suo amore per la cucina nasce in famiglia, perché diversi suoi parenti hanno lavorato nella ristorazione.

Durante il programma si è fatto notare per la sua curiosità e per la quantità di aneddoti legati al cibo. Ha brillato in particolare nelle prove di panificazione, vincendo un Invention Test dedicato all’arte bianca. Il suo progetto per il futuro è aprire una bakery in stile francese.

Teo, il più giovane finalista con il sogno di diventare private chef

Matteo Canzi (Sky Italia)

Matteo Canzi, per tutti Teo, ha 23 anni, vive a Molgora (Lecco) e studia International Marketing. È il più giovane dei finalisti e anche uno dei concorrenti più riservati della stagione.

Ha deciso di partecipare al programma nonostante lo scetticismo dei genitori, convinto che la cucina possa diventare la sua strada. Durante la competizione ha dimostrato grande tecnica e capacità di sperimentare, ricevendo anche i complimenti di chef ospiti. Il suo obiettivo non è aprire un ristorante, ma lavorare come private chef.

Le ultime prove prima del verdetto

Prima di arrivare alla sfida finale con il menù completo, i quattro concorrenti dovranno affrontare un’ultima prova speciale in alta montagna insieme allo chef Norbert Niederkofler, tre stelle Michelin, noto per la filosofia culinaria “Cook the Mountain”.

Solo dopo queste ultime sfide i giudici potranno riunirsi e scegliere il vincitore della quindicesima edizione. Tra tecnica, creatività e capacità di raccontarsi attraverso i piatti, stasera uno dei quattro aspiranti chef vedrà realizzarsi il sogno di diventare il nuovo MasterChef Italia.

MasterChef Italia, show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, è disponibile su Sky e in streaming su NOW ed è sempre visibile anche on demand.