Torna stasera su Canale 5 una delle famiglie più amate della televisione italiana: I Cesaroni – Il ritorno. A oltre dieci anni dall’ultima stagione, la serie riprende vita là dove tutto era iniziato, nel cuore della Garbatella, con la sua bottiglieria e quella quotidianità rumorosa e autentica che l’aveva resa un fenomeno popolare.

Al centro c’è ancora lui, Claudio Amendola, nei panni di Giulio Cesaroni: padre imperfetto, uomo buono, punto fermo di una famiglia che cambia ma non perde la sua anima.

Una storia che riparte dal legame più semplice

Sono passati dieci anni e il tempo ha lasciato il segno. I figli sono cresciuti, le relazioni si sono trasformate, nuove vite si sono intrecciate.

Marco oggi è un produttore musicale, convive con Virginia e ha un figlio piccolo, Adriano. Ma nella sua vita torna anche Marta, la figlia avuta da Eva, arrivata da New York: un ritorno che riapre domande, distanze e affetti mai davvero risolti. Rudi e Mimmo hanno trovato la loro strada, tra lavoro e responsabilità. Eppure, nonostante tutto sembri andare avanti, c’è qualcosa che vacilla: la storica bottiglieria è in crisi e rischia di essere venduta.

È da qui che riparte il racconto. Non da un evento straordinario, ma da una fragilità familiare, che diventa occasione per ritrovarsi.

Il ritorno di una “famiglia allargata”

I Cesaroni non sono mai stati solo una serie televisiva, ma un racconto corale. E anche oggi la forza resta quella: una famiglia allargata, imperfetta, capace di accogliere. Accanto ai volti storici – da Marco a Walter, da Stefania ad Augusto – arrivano nuovi personaggi. C’è Carlo, padre di Virginia, uomo segnato dal passato. C’è Livia, imprenditrice eccentrica e determinata. E ci sono storie più delicate, come quella di Olmo, ragazzo nello spettro dell’autismo, e del rapporto complesso tra Mimmo e sua madre.

Tra nostalgia e presente

Il ritorno gioca inevitabilmente con la nostalgia. La sigla è la stessa, la bottiglieria è sempre lì, e i dialoghi mantengono quell’ironia romana che ha fatto la fortuna della serie.

Ma c’è anche uno sguardo aggiornato: famiglie ricostruite, genitori e figli che faticano a capirsi, nuove fragilità sociali. Anche Marco, con il suo lavoro nella musica, racconta un tempo diverso rispetto al passato, e non a caso nella nuova stagione compaiono anche due guest star come Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi, inseriti nella trama con apparizioni che strizzano l’occhio al presente televisivo e musicale italiano.

Un ricordo che attraversa la storia

C’è poi un’assenza che si fa presenza. Quella di Antonello Fassari, volto storico della serie, a cui il set ha reso omaggio. Ma il suo ricordo attraversa anche la vicenda: Giulio porta dentro di sé il vuoto lasciato da Cesare, un dolore che non lo indurisce, ma lo rende più malinconico e forse ancora più umano. È anche da questa ferita che passa il senso più profondo del ritorno: la famiglia come luogo in cui ci si stringe quando manca qualcuno.

In un panorama televisivo sempre più frammentato, il ritorno de I Cesaroni punta su qualcosa di semplice ma potente: il bisogno di sentirsi a casa. Non promette perfezione, ma riconoscimento. Non offre modelli ideali, ma relazioni vere.