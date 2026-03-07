La settima stagione di Illuminate, docu-serie prodotta da Anele in collaborazione con Rai Cultura, torna su Rai3 da domenica 8 marzo in seconda serata con quattro puntate dedicate ad altrettante protagoniste del Novecento italiano: Tina Lagostena Bassi, Eleonora Giorgi, Lea Pericoli e Rosita Missoni. Quattro storie diverse per ambito e percorso, ma unite da un tratto comune: quello di donne che, con il loro talento e la loro determinazione, hanno lasciato un segno profondo nella storia culturale e civile del Paese.

Illuminate racconta figure femminili esemplari attraverso lo sguardo di grandi attrici contemporanee, creando un ideale dialogo tra generazioni. In questa stagione a guidare il racconto sono Cristiana Capotondi, Ornella Muti, Sveva Alviti e Greta Ferro, che accompagnano il pubblico nelle vite delle protagoniste intrecciando narrazione cinematografica, materiali d’archivio e testimonianze dirette. Ne nasce un racconto corale che ripercorre scelte, sacrifici e conquiste di donne che hanno aperto nuove strade nei rispettivi ambiti.

Cristiana Capotondi interpreta e racconta Tina Lagostena Bassi, l’“avvocata delle donne”, pioniera nella difesa dei diritti femminili in Italia. Il docu-film ripercorre alcune delle battaglie più significative della sua carriera, dalla difesa di Donatella Colasanti dopo il massacro del Circeo al contributo alla legge contro la violenza sessuale, passando per l’esperienza televisiva di Processo per stupro. Un ritratto che restituisce la forza civile e il ruolo fondamentale di Lagostena Bassi nella conquista di nuove tutele per le donne.

Ornella Muti presta il volto all'amica scomparsa Eleonora Giorgi

Il secondo episodio è dedicato a Eleonora Giorgi, icona del cinema italiano, scomparsa da poco più di un anno. A guidare il racconto è Ornella Muti, collega e amica, che ripercorre insieme agli spettatori la carriera dell’attrice e, insieme, una stagione d’oro del cinema italiano tra anni Settanta e Ottanta. Dai primi successi alla consacrazione con Borotalco, che le valse il David di Donatello e il Nastro d’Argento, fino al debutto alla regia con Uomini & donne, amori & bugie, il film che segnò anche un incontro artistico tra le due dive.

Lea Pericoli ha il volto di Sveva Alviti.

Sveva Alviti presta invece volto e voce a Lea Pericoli, campionessa di tennis soprannominata “la Divina”, protagonista dello sport italiano tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Il racconto segue il ritmo simbolico di una partita di tennis, ripercorrendo la sua carriera agonistica e il successivo impegno come giornalista e commentatrice sportiva. Figura elegante e combattiva, Pericoli fu anche tra le prime testimonial italiane della prevenzione oncologica, dopo aver affrontato personalmente la malattia.

Greta Ferro nei panni di Rosita Missoni

L’ultimo episodio vede Greta Ferro sulle tracce di Rosita Missoni, protagonista della moda e del design italiano nel mondo. Accolta nella storica casa-atelier di Sumirago, l’attrice ricostruisce la storia della stilista e dell’azienda di famiglia, esplorandone non solo il successo internazionale, ma anche la dimensione privata e creativa che ha alimentato nel tempo lo stile inconfondibile del marchio.

Attraverso testimonianze di familiari, amici e protagonisti dei diversi settori – dal diritto al cinema, dallo sport alla moda – la serie ricompone il ritratto di quattro donne che hanno contribuito a trasformare il proprio campo di attività. Con questa settima stagione, “Illuminate” conferma la sua vocazione: raccontare il talento e il coraggio di figure femminili italiane che, con passione e determinazione, hanno aperto nuove prospettive e continuano a essere un modello per le generazioni di oggi.