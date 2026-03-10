Un viaggio di oltre cinquemila chilometri tra Indonesia, Cina e Giappone. È questa la rotta della nuova stagione di Pechino Express, il reality di Sky che torna il 12 marzo con dieci coppie di concorrenti pronte a mettersi alla prova in uno dei percorsi più ambiziosi di sempre.

Alla guida resta Costantino della Gherardesca, ma con una novità: ad affiancarlo ci saranno tre inviati – Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda – che seguiranno la gara nelle diverse tappe del viaggio.

Il meccanismo resta quello che ha reso celebre il format: ogni coppia parte con lo stretto indispensabile e deve arrangiarsi lungo il percorso cercando passaggi e ospitalità, affrontando prove fisiche e sfide psicologiche tappa dopo tappa.

In gara ci sono dieci coppie molto diverse tra loro: dal mondo della comicità alla musica, dallo sport ai social, in un cast che mette alla prova soprattutto i legami tra i compagni di viaggio.

Ecco chi sono le dieci coppie in gara

- GLI SPASSUSI: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni

Amici di lunga data e tra i volti più amati della comicità napoletana, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni partecipano come Gli Spassusi, un nome che richiama l’idea dello “spassoso” nel dialetto partenopeo. Nella presentazione ufficiale hanno giocato proprio su questo significato: «Dicesi spassoso colui che suscita gustose ilarità», salvo poi domandarsi con ironia se, nel loro caso, non significhi piuttosto “andare a spasso per l’Oriente”. Izzo arriva al programma dopo una lunga carriera tra teatro, televisione e cinema popolare, mentre Paolantoni è da anni una presenza riconoscibile tra palcoscenico, tv e una comicità spesso surreale.

Biagio Izzo e Francesco Paolantoni (Sky Italia)

- I RACCOMANDATI: Chanel Totti e Filippo Laurino

Si conoscono da quando erano bambini e hanno scelto di presentarsi con il nome I Raccomandati, ironizzando fin da subito sul pregiudizio che potrebbe accompagnarli. «Tanto ce lo avrebbero detto comunque… Così li abbiamo anticipati noi! A Pechino Express, però, per nostra sfortuna non basterà», spiegano. Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, è cresciuta sotto i riflettori e negli ultimi anni ha costruito una propria presenza sui social come tiktoker e influencer. Filippo Laurino, invece, ha una formazione nel video design: lavora come videomaker e coltiva una grande passione per i viaggi, la natura e gli animali.

Chanel Totti e Filippo Laurino (Sky Italia)

- LE DJ: Jo Squillo e Michelle Masullo

Più che una coppia artistica, si definiscono una vera e propria “famiglia scelta”: un rapporto da “madre e figlia elettiva” che le ha portate a partecipare insieme a Pechino Express con il nome Le Dj. «Ci piace far muovere la gente con la musica, è un modo per esprimerci creativamente», hanno spiegato. Alle spalle di Jo Squillo c’è un percorso che va dagli esordi nel punk milanese degli anni Settanta al successo di Siamo donne, fino alla televisione e all’impegno nell’attivismo. Michelle Masullo, invece, si è fatta strada tra moda, televisione e musica, fino ad affermarsi negli ultimi anni anche come dj sulla scena internazionale.

Jo Squillo e Michelle Masullo (Sky Italia)

- LE ALBICELESTE: Candelaria e Camila Solórzano

Argentine, sorelle e modelle: Candelaria e Camila Solórzano partecipano come Le Albiceleste, un nome che richiama i colori bianco e azzurro della bandiera argentina e quindi le loro radici: «Abbiamo due cuori argentini ma una sola direzione, quella dell’avventura». Candelaria è anche dj di musica elettronica e si è esibita in festival ed eventi internazionali. Camila, classe 1989, è stata eletta Miss Argentina 2012, ha viaggiato molto con lo zaino in spalla e oggi lavora nella ristorazione. La loro coppia sembra puntare su due energie complementari: una più istintiva e una più riflessiva.

Candelaria e Camila Solórzano (Sky Italia)

- I RAPPER: Dani Faiv e Tony 2Milli

Amici nella vita e uniti dalla passione per la musica, Dani Faiv e Tony 2Milli partecipano a Pechino Express come I Rapper: «Il rap è unione e condivisione e noi siamo proprio questo, uniti ovunque ci troviamo. Siamo i poeti di oggi, ogni tappa è un battito», spiegano. Dani Faiv è tra i protagonisti della nuova scena rap italiana, riconoscibile per uno stile eccentrico e molto personale. Tony 2Milli, rapper e produttore milanese, arriva invece dai circuiti underground e ha fondato il collettivo Patto Slitherich, diventato negli anni un punto di riferimento per la trap indipendente.

Dani Faiv e Tony 2Milli (Sky Italia)

- I VELOCI: Fiona May e Patrick Stevens

Il loro legame è doppio: sono una coppia nella gara ma anche nella vita. Il nome scelto, I Veloci, richiama naturalmente il loro passato sportivo. «Speriamo di dimostrarlo anche in questa gara… probabilmente sarà più difficile che sulle piste di atletica», hanno commentato. Fiona May è una delle protagoniste più importanti della storia del salto in lungo, due volte campionessa mondiale e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e Sydney 2000. Patrick Stevens, invece, ha rappresentato il Belgio in tre edizioni dei Giochi olimpici ed è stato uno dei velocisti più forti del suo Paese negli anni Novanta, conquistando venti titoli nazionali assoluti.

Fiona May e Patrick Stevens (Sky Italia)

- GLI EX: Steven Basalari e Viviana Vizzini

La loro è una delle relazioni più delicate di questa edizione. Steven Basalari e Viviana Vizzini erano fidanzati fino a poche settimane prima della partenza e arrivano a Pechino Express con un rapporto ancora tutto da definire. Non a caso hanno scelto di chiamarsi Gli Ex e descrivono la loro situazione come «un amore in revisione… oppure da riscrivere». Steven è cresciuto in una famiglia legata al mondo dell’intrattenimento: il padre Mario Basalari era il fondatore della storica discoteca Number One di Corte Franca, in provincia di Brescia. Dopo la sua scomparsa, Steven ne ha raccolto l’eredità imprenditoriale e negli anni ha costruito anche una forte presenza sui social. Viviana Vizzini, invece, è stata eletta Miss Universo Italia nel 2020 e, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, è entrata nel cast del programma Avanti un altro!

Steven Basalari e Viviana Vizzini (Ansa)

- I COMEDIAN: Tay Vines e Assane Diop

Sono due stand up comedian e grandi amici, e si sono conosciuti durante un’apparizione a Le Iene Show. In gara si presentano come I Comedian, un nome che è quasi una dichiarazione di intenti: «Vogliamo che gli italiani si divertano e ridano guardando altri italiani che viaggiano da casa verso il mondo». Tay, originario del Togo, è diventato noto sui social per i suoi video ironici nei quali affronta anche temi come razzismo, immigrazione e pregiudizi. Assane, di origini senegalesi, alterna il lavoro in fabbrica all’attività comica ed è arrivato anche in televisione, partecipando a Zelig.

Tay Vines e Assane Diop (Sky Italia)

- I CREATOR: Elisa Maino e Mattia Stanga

Amici nella vita, rappresentano la componente più legata al mondo dei social nel cast. In gara si presentano come I Creator e spiegano con l’ironia che li contraddistingue: «Creiamo contenuti sul web, piani per sopravvivere alle sfide di questo viaggio ma soprattutto vogliamo farvi content(i)». Elisa Maino è stata tra i primi grandi volti italiani di Musical.ly e poi di TikTok; negli anni ha ampliato la propria attività tra moda, lifestyle e scrittura, pubblicando anche il libro Ops. Mattia Stanga è invece uno dei creator comedy più noti in Italia, diventato popolarissimo grazie ai suoi POV su TikTok; nel 2023 è stato inserito nella lista Forbes Italia Under 30 nella categoria Social Media e nel 2024 ha condotto il Prima Festival.

Elisa Maino e Mattia Stanga (Sky Italia)

- LE BIONDINE: Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani

Madre e figlia, partecipano a Pechino Express con il desiderio di vivere un’esperienza da condividere lontano dal resto della famiglia. Gaia De Laurentiis ha alle spalle oltre trentacinque anni di carriera tra teatro, televisione e tournée internazionali; Agnese, cresciuta in una famiglia molto legata al mondo dello spettacolo, sogna invece di diventare attrice e nel 2024 ha iniziato il percorso per entrare all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. Il nome scelto è Le Biondine e nasce, ha raccontato Gaia, da un soprannome che molti colleghi le danno da anni: «Mi chiamano così tantissimi colleghi da sempre, e anche Agnese lo è… e la “biondina” ti sorprende in mille modi diversi».

Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani (Sky Italia)

Il viaggio e la novità dei tre inviati

Oltre al cast, una delle novità più evidenti di questa edizione riguarda il modo di raccontare il viaggio. Accanto a Costantino della Gherardesca, che resta alla guida del programma, ci saranno infatti tre inviati: Lillo seguirà la tappa in Indonesia, Giulia Salemi quella in Cina e Guido Meda accompagnerà il segmento finale in Giappone. È la prima volta che Pechino Express adotta questa formula, con tre figure diverse incaricate di raccontare le varie tappe del percorso.

Dove vedere Pechino Express 2026

Pechino Express – L’Estremo Oriente debutta giovedì 12 marzo 2026 in prima serata su Sky Uno ed è disponibile anche in streaming su NOW. Il format resta quello che ha reso celebre il programma: dieci coppie di concorrenti in viaggio con uno zaino e un budget minimo, costrette a cercare passaggi e ospitalità lungo il percorso, affrontando prove e tappe sempre più impegnative fino al traguardo finale.