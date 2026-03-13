Esordio vincente per i Raccomandati nella nuova edizione di Pechino Express. Chanel Totti e Filippo Laurino conquistano il primo Libro Rosso della stagione, chiudendo davanti a tutti la tappa inaugurale. Il nuovo viaggio di Pechino Express 2026, intitolato L’Estremo Oriente, è partito dall’Indonesia e attraverserà anche Cina e Giappone; la prima tappa si è corsa a Bali, da Ubud a Mengwi, per un percorso di 221 chilometri.

Tra risaie, prove e autostop

La gara prende il via tra le colline di Bali, dove le dieci coppie in gara si ritrovano immerse nelle risaie per la prima missione: recuperare una mappa nascosta che permette di individuare un grande sacco di riso da consegnare a una famiglia del posto. È il primo assaggio dello spirito di Pechino Express, che fin dall’inizio mette insieme fatica fisica, orientamento e capacità di adattamento.

I concorrenti si muovono tra campi fangosi e contadini locali, finché qualcuno ha l’intuizione giusta: la mappa è nascosta nel cappello di uno spaventapasseri.

La corsa continua poi con altre prove che introducono i viaggiatori alla cultura balinese. Tra queste, il trasporto di una offerta rituale, una struttura decorata con frutta e fiori che simboleggia gratitudine e armonia e che deve essere portata fino a un tempio del villaggio.

Non mancano momenti più impegnativi, come la traversata di un lago su due canoe legate tra loro, una prova che mette alla prova coordinazione e resistenza. Qualcuno si emoziona, qualcun altro fatica a trovare il ritmo, ma alla fine tutte le coppie riescono a raggiungere il punto successivo della gara.

La notte in cerca di ospitalità

Quando la giornata si conclude, la corsa non è finita. Come da tradizione del programma, i concorrenti devono trovare un posto dove dormire chiedendo ospitalità alle famiglie locali.

C’è chi riesce a sistemarsi rapidamente e chi invece vaga ancora al calare della sera. Alcune coppie trovano accoglienza in case private, altre si arrangiano in sistemazioni improvvisate.

È uno dei momenti in cui emerge il lato più umano del viaggio: quello fatto di incontri, gesti di solidarietà e piccoli scambi culturali tra viaggiatori e abitanti del posto.

All’alba, la gara riprende con una nuova missione che porta i concorrenti verso la spiaggia di Medewi, famosa tra i surfisti. Qui ogni coppia riceve una tavola con il nome di un surfista e deve individuare la persona giusta tra quelle presenti in mare.

I Raccomandati arrivano primi

Al termine della lunga giornata, i primi a raggiungere il Libro Rosso – il traguardo che assegna la vittoria di tappa – sono i Raccomandati: Chanel Totti e Filippo Laurino. Alle loro spalle arrivano i Rapper, Dani Faiv e Tony 2Milli, mentre il terzo posto va alla coppia dei Veloci, formata da Fiona May e Patrick Stevens.

Come vincitori di tappa, i Raccomandati hanno il potere di assegnare un malus a una delle coppie rivali. La loro scelta ricade sui Veloci, che dovranno scontare una penalità nella prova successiva.

Tra gli ultimi della classifica si trovano, invece, i Creator e gli Ex. Saranno proprio i Raccomandati a decidere quale coppia mandare alla prova decisiva: la scelta cade sugli Ex, che però non vengono eliminati subito. Quest’anno, infatti, la Busta Nera introduce una novità: il duello, che rimanda l’eliminazione alla puntata successiva.

Chanel Totti al debutto televisivo

Al di là della vittoria di tappa, la prima puntata ha messo in luce soprattutto Chanel Totti, alla sua prima vera prova davanti al grande pubblico. Figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, presenza già nota sui social, Chanel arrivava a Pechino Express accompagnata da una curiosità inevitabile: capire se sarebbe rimasta schiacciata dal peso del cognome oppure se sarebbe riuscita a ritagliarsi una sua cifra dentro il programma. La prima puntata sembra aver dato una risposta piuttosto netta. Senza cercare di prendersi la scena a tutti i costi, Chanel si è fatta notare con battute spontanee e un’ironia naturale.

Uno dei momenti più divertenti della puntata arriva durante un passaggio in auto. L’autista racconta di conoscere la squadra della Roma e cita Francesco Totti. Quando scopre di avere davanti la figlia dell’ex capitano, chiede subito una foto. La reazione di Chanel, sorpresa e divertita, diventa uno dei siparietti più commentati della serata.

Pechino Express_Chanel Totti

Chi è Filippo Laurino

Accanto a lei, nella coppia dei Raccomandati, c’è Filippo Laurino, 23 anni, videomaker romano. Il suo nome è meno noto al grande pubblico, ma non è del tutto estraneo all’ambiente dello spettacolo. Sua madre è Graziella Lopedota, manager televisiva che da anni segue diversi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Ilary Blasi. L’amicizia con Chanel nasce proprio da questa vicinanza tra le due famiglie. I due sono cresciuti insieme e si conoscono fin da piccoli, un legame che nel programma si traduce in una complicità evidente.

Una coppia affiatata

La scelta del nome della squadra, i Raccomandati, è volutamente ironica e gioca proprio sulla notorietà delle famiglie da cui provengono. Chanel e Filippo appaiono subito complementari: lei più istintiva e spontanea, lui più riflessivo e paziente. Un equilibrio che potrebbe rivelarsi utile nel corso della gara, dove oltre alla resistenza fisica conta soprattutto la capacità di affrontare insieme le difficoltà del viaggio.

Un inizio che promette sorprese

La vittoria della prima tappa non basta per prevedere l’andamento della gara, ma segna comunque un inizio significativo.

ANSA

Tra prove sempre più impegnative, nuove culture da scoprire e un percorso che porterà i concorrenti attraverso tre Paesi dell’Asia, il viaggio di Pechino Express è appena iniziato.

E se la prima puntata ha già indicato una coppia da tenere d’occhio, le prossime tappe diranno se i Raccomandati riusciranno a confermare il buon esordio o se la corsa verso il traguardo finale cambierà presto protagonisti.