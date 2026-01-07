Due super presidi si contendono il gradimento dei telespettatori sulle reti ammiraglie di Rai e Mediaset; la prima è Virginia, la protagonista di A testa Alta – Il coraggio di una donna, che parte stasera su Canale 5, un personaggio di finzione che però rappresenta tante donne coraggiose che per questo motivo sono diventate vittime di attacchi squallidi tramite il revenge porn; l’altra è Eugenia (interpretata da Luisa Ranieri), la protagonista di La preside (dal 12 gennaio su Rai1) ispirata alla dirigente scolastica di Caivano Eugenia Confora, che sfidando la camorra ha dato ai ragazzi un’alternativa alla criminalità.

Sabrina Ferilli

Video ricatti, Revenge porn, commenti sui social e deepfake, sono i nuovi volti del bullismo e della persecuzione, di cui le vittime sono sia i ragazzi sia gli adulti. In A testa Alta (8 episodi a partire da stasera 7 gennaio, per la regia di Giacomo Martelli), Virginia Terzi (Sabrina Ferilli) è preside di un liceo in un borgo sul lago alle porte di Roma. Educatrice brillante e ideatrice di A Testa Alta, un progetto contro la dipendenza digitale, sta per coronare il sogno della sua vita quando un video intimo diffuso senza consenso la travolge in uno scandalo mediatico. La comunità si spacca, la macchina del fango parte e Virginia deve difendere sé stessa, suo figlio e i valori in cui crede. In questo contesto si sviluppa un intreccio corale: scandali online, dinamiche familiari, primi amori e segreti destinati a emergere. Mentre il borgo la osserva e giudica, Virginia tenta di rialzarsi. Accanto a lei c’è Rocco (Francesco Petit), il figlio sedicenne, sensibile e appassionato di scacchi, che affronta le conseguenze dello scandalo mentre vive il suo primo amore compagna di classe intrappolata in una relazione tossica con Alex, figlio del Sindaco Morrone.

La Ferilli con Francesco Petit, che interpreta suo figlio Rocco

A sostenere Virginia ci sono Giulia, vicepreside e amica, e Marco Colaianni, professore di educazione fisica che sarà pronto ad esporsi per proteggere Virginia dalle conseguenze del video, ma anche e soprattutto dalle minacce che la donna inizia a ricevere.

La Ferilli con Raniero Monaco Di Lapio (il professore di educazione fisica Marco Colaianni)

Ma chi può avercela con la preside e perché? Per rispondere a questa domanda sarà fondamentale il sostegno di Cecilia (Gioisa Spaziani), sorella e ispettrice di polizia: due caratteri opposti quelli delle due donne, uniti da un legame profondo che rischierà di incrinarsi nel corso delle indagini. La determinazione di Virginia nello scoprire la verità potrebbe infatti compromettere il lavoro di Cecilia.

Intanto, là fuori, un nemico invisibile continua a colpire Virginia, cercando in tutti i modi di allontanarla dalla scuola e isolarla. I sospetti si addenseranno su suo marito Luigi (Fabrizio Ferracane), avvocato brillante che nasconde un segreto, ma anche sull’avido costruttore Bodoni (Ninni Bruschetta) e sulla sua bella e giovane figlia, Elena.

Sabrina Ferilli

La serie racconta la caduta e la rinascita di Virginia, seguendo il percorso doloroso che una donna deve ancora affrontare per ottenere giustizia di fronte a violazioni della privacy, ricatti digitali e discriminazioni che colpiscono più la vittima che il colpevole.