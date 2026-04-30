Come ogni Festa dei Lavoratori che si rispetti, torna il Concertone del Primo maggio ad animare la nostra capitale. Quest’anno lo slogan scelto dai sindacati, “LAVORO DIGNITOSO: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”, rappresenta un tema più che mai attuale, mettendo al centro il lavoro stabile e ben retribuito come elemento essenziale per affrontare le sfide del futuro. Si parte alle ore 13 con le prime performance per poi concludere oltre la mezzanotte. Tra gli artisti che calcheranno il palco di Piazza San Giovanni in Laterano spiccano Sayf e Ditonellapiaga, freschi di podio a Sanremo 2026, ma ce ne sarà davvero per tutti i gusti. A presentare il Concerto tre volti noti del panorama musicale e cinematografico italiano: Big Mama, Arisa e Pierpaolo Spollon.

Big Mama

Big Mama, il cui vero nome è Marianna Mammone, è una cantante classe 2000 di Avellino. La sua storia nel mondo della musica inizia nel lontano 2013, quando iniziò a scrivere i primi testi e mettere insieme le prime canzoni, che dalla sua cameretta finirono su YouTube. Nel 2019 si trasferisce a Milano, da qui inizia la sua scalata al successo nell’industria musicale. Pubblica alcuni brani sulle principali piattaforme streaming in circolazione, e grazie a canzoni come “Lights Off” e “Amsa” i suoi fans nel mondo del rap iniziano ad aumentare. Il 2020 è l’anno della svolta: firma con l’etichetta Pluggers e la sua musica inizia ad essere sempre più conosciuta lungo tutto lo stivale. Nel 2022 viene pubblicato il suo primo album “Next Big Thing” e l’anno successivo calca per la prima volta il palco dell’Ariston in un duetto con Elodie. Nel 2024 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, piazzandosi al 22esimo posto. Per il terzo anno sarà la padrona di casa del Concerto del Primo Maggio, portando la sua solita e contagiosa energia sul palco.

Arisa

Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, nasce a Genova nel 1982, ma cresce in Basilicata. La sua carriera nel mondo della musica decolla nel 2009 grazie alla vittoria della categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo con il suo brano iconico “Sincerità”. Nel 2014 vincerà il festival dei grandi grazie alla canzone “controvento” diventata un punto cardine della sua carriera. Arisa però non si è “limitata” a fare la cantante: negli anni ha svolto diversi ruoli: per anni come giudice di X-Factor, e successivamente nelle vesti di ballerina ha vinto l’edizione del 2021 di Ballando con le stelle. Per la prima volta condurrà il Concerto del primo maggio, regalando quel tocco di sapienza musicale della vecchia guardia e la sue presenza scenica agli spettatori.

Pierpaolo Spollon

Ultimo ma non per importanza, Pierpaolo Spollon. Attore padovano, classe 1989, è oggi considerato uno dei volti più noti nel mondo delle fiction italiane. La sua carriera inizia negli anni del liceo, quando partecipa a un provino per il film “La giusta distanza”. Dopo gli studi inizia a farsi notare in svariate produzioni televisive. La scalata al successo prosegue spedita grazie alla partecipazione a serie cult come “L’allieva” e “La Porta Rossa”. La consacrazione definitiva arriva nel 2020 con il ruolo di Riccardo Bonvegna in “Doc - Nelle tue mani”, a cui seguono altri grandi successi come “Blanca” e “Che Dio ci aiuti”.