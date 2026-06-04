Ci sono libri che si leggono. E poi ci sono libri che si attraversano, come si attraversa una tempesta. Martina. Il cuore e la rosa appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Non è soltanto il racconto della breve esistenza di una bambina colpita da un tumore inguaribile. È una storia che costringe il lettore a fermarsi, a interrogarsi, a guardare negli occhi il mistero del dolore e, insieme, quello ancora più sconcertante della speranza.

Giovanna Pupillo Kluzer e Riccardo Caniato costruiscono una narrazione intensa e coinvolgente che non indulge mai nel sentimentalismo facile. La vicenda di Martina emerge pagina dopo pagina con una forza disarmante proprio perché viene raccontata nella sua concretezza quotidiana: una bambina vivace, intelligente, innamorata della vita, della montagna, degli animali, della sua famiglia. Una bambina che sogna, ride, gioca e che improvvisamente si trova a combattere contro uno dei tumori pediatrici più aggressivi.

Eppure il centro del libro non è la malattia. Il centro è Martina.

La sua capacità di affrontare la sofferenza senza perdere la serenità, il suo sguardo limpido sulle cose, la sua sorprendente maturità spirituale rendono queste pagine qualcosa di più di una semplice testimonianza. Martina non appare mai come un'eroina costruita a tavolino. Rimane una bambina autentica, con le sue paure, le sue domande, i suoi momenti di sconforto. Ed è proprio questa autenticità a rendere credibile e commovente il suo cammino.

Particolarmente riuscita è la scelta narrativa di affidare gran parte del racconto alla voce materna. La madre non nasconde nulla: né la rabbia, né la ribellione, né il senso di impotenza davanti alla diagnosi. Il lettore assiste così non soltanto al percorso di Martina, ma anche alla trasformazione profonda di un'intera famiglia. Una trasformazione che passa attraverso la sofferenza e approda a una fede più consapevole e radicale.

Il pregio maggiore del volume consiste forse proprio in questo: non offre risposte semplicistiche al problema del male. Non pretende di spiegare l'inspiegabile. Piuttosto mostra come, dentro una prova umanamente insostenibile, possa nascere una straordinaria esperienza di amore. L'amore di una figlia per i genitori, quello dei genitori per la figlia, quello per i malati incontrati nei corridoi dell'ospedale, quello che si apre progressivamente alla dimensione della fede. Sono tutti miracoli, a ben vedere, i miracoli prodotti dalla fede, e non il contrario, perchè è la fede che produce miracoli, come scrive Dostoevskij nei Fratelli Karamazov.

La scrittura è semplice, diretta, priva di artifici letterari. Una scelta che si rivela vincente. La sobrietà del linguaggio permette infatti ai fatti di parlare da soli. E i fatti, in questa vicenda, possiedono una potenza narrativa che non ha bisogno di effetti speciali.

Giovanna Pupillo Kluzer e Riccardo Caniato

Molto significativa è anche la dimensione mariana che attraversa l'intero racconto. Maria, la "Rosa" del titolo, non viene presentata come elemento ornamentale della devozione, ma come presenza viva e materna che accompagna il cammino della piccola protagonista. Per il lettore credente questa prospettiva offre spunti di meditazione profondi; per chi si avvicina al libro con maggiore distanza religiosa rappresenta comunque una chiave preziosa per comprendere l’universo spirituale di Martina. Per tutti la riflessione che su questa terra un tale dolore non è accettabile senza la speranza che esiste un’altra vita e un altro luogo che riparerà ai torti subiti e asciugherà le lacrime di chi li ha vissuti nell’apparente lotteria della vita terrena.

Alla fine della lettura resta una sensazione rara. Il dolore raccontato è immenso, eppure non prevale la tristezza. Rimane invece una forma di luce. La luce di una bambina più matura di un’adulta nel suo candore che, pur attraversando il buio più fitto, non ha mai smesso di sorridere. E che continua a parlare al cuore del lettore con la forza mite delle testimonianze autentiche.

Martina. Il cuore e la rosa è un libro che commuove profondamente, ma soprattutto interroga. Ci chiede che cosa conti davvero nella vita, quale sia il significato della sofferenza, dove trovare la speranza quando tutto sembra perduto. Per questo non è soltanto una biografia o una memoria familiare. È una testimonianza spirituale di grande intensità, destinata a lasciare un segno duraturo in chiunque abbia il coraggio – e la fortuna – di aprirne le pagine.