Giovedì 14 maggio si alza il sipario sul Salone Internazionale del Libro di Torino 2026, una quattro giorni dedicata a libri, cultura e incontri. In questo ambito non poteva mancare la partecipazione del Gruppo Editoriale San Paolo che prenderà la scena grazie a iniziative di valore. Ad aprire le danze sugli appuntamenti del Gruppo ci saranno Irene Mazza e Arianna Nicora, a cui è stata affidata la conduzione del laboratorio “Un libro tira l’altro”, che si svolgerà alle 10.20 presso lo Spazio Nati (Pad. 4). Successivamente, alle 11,30 terranno la presentazione de “Il grande libro dei lavoretti”.

Una delle novità di quest’anno è la partecipazione dei Periodici San Paolo, protagonisti quotidiani della rassegna “Giornali&Caffè” che, come tutti gli eventi allo stand, sarà disponibile in diretta streaming sul sito di Famiglia Cristiana: https://sl.famigliacristiana.it/salto26/diretta-streaming.

Alle 14 appuntamento con la giornalista di Famiglia Cristiana, Chiara Pelizzoni che commenterà le notizie di attualità con il prezioso supporto del Presidente nazionale del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, Adriano Bordignon.

A prendere la scena saranno poi i genitori di Sammy Basso – Amerigo Basso e Laura Lucchin - che, domani alle ore 16.15, realizzeranno un firmacopie per il libro “Sammy. Una vita da abbracciare” presso lo Stand San Paolo. A seguire si sposteranno in Sala Granada (Pad. 1) dove raggiungeranno l’autrice, giornalista di Famiglia Cristiana, Chiara Pelizzoni, con cui presenteranno il libro, accompagnati anche dal fisioterapista di Sammy, il dottor Mauro Grande.

La mattinata di venerdì 15 maggio si aprirà con il consueto spazio di “Giornali&Caffè”, (ore 10.20 presso lo Stand San Paolo), momento in cui il giornalista e caporedattore di Credere e Jesus, Giovanni Ferrò, traccerà il profilo di Papa Leone XIV.

Il programma degli eventi del Gruppo San Paolo

A seguire, appuntamento alle 10.30 presso la Sala Granata (Pad.1) con la presentazione della nuova opera del professor Vittorino Andreoli “Due poltrone rosse”. Durante l’incontro lo psichiatra racconterà cosa ha significato mettersi per la prima volta davanti a sé stesso e psicanalizzarsi in un dialogo con Roberta Russo.

Successivamente, ore 11, sarà nuovamente il turno di Giovanni Ferrò, il quale modererà la presentazione dello scritto “Donne contro la mafia”, con Maria Dell’Anno Sevi, criminologa, scrittrice e vincitrice del Premio Letterario Giornalistico Nadia Toffa 2023.

Il pomeriggio di venerdì sarà costellato da una serie di presentazioni. Alle 13:45, presso la Sala Indaco (Pad. Oval) Nando dalla Chiesa racconterà la lunga storia d’amore vissuta con sua moglie Emilia, scomparsa nel 2022, cui fa da sfondo l’Italia degli anni ’70 e ’80 e contenuta nel nuovo libro “La ragazza di vicolo Pandolfini”, e alle ore 16:00, presso lo stand San Paolo, la scrittrice Anna Acquistapace, insieme a Elisa Pella, presenterà Nascere è un verbo plurale, libro dedicato alla gravidanza. L’evento sarà anche una puntata del suo podcast “Grembo. Racconti di pancia”.

Durante il consueto appuntamento con “Giornali&Caffè” di sabato 16 maggio, a prendere la parola sarà la giornalista di Famiglia Cristiana, Fulvia Degl’Innocenti che alle ore 10.30 approfondirà quello che è il tema dell’edizione di quest’anno “Il mondo salvato dai ragazzini” grazie a una serie di testimonianze di ragazzi e ragazze prese in diretta presso lo stand San Paolo.

Gli incontri del Gruppo SanPaolo per la rubrica "Giornali&Caffè"

In contemporanea don Luca Peyron parlerà del suo ultimo lavoro “Sconfinato. Nuove cronache di cieli sereni”, presso lo stand UELCI Media Cei.

Lo stand San Paolo tornerà protagonista nel pomeriggio, quando, alle ore 14.30, verrà presentata in anteprima l’inedita Biblioteca Enzo Bianchi: per la prima volta la San Paolo ha raccolto le più grandi opere del fondatore della Comunità di Bose e della Casa della Madia che sarà presente, in dialogo con il giornalista e già direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli. A chiudere le attività dello stand di sabato ci sarà l’incontro con la scrittrice Elisa Mazzoli, la quale presenterà il suo nuovo volume per ragazzi “Raccontare conta”.

Domenica 17 maggio, Silvio Garattini, medico e fondatore dell’Istituto Mario Negri, lancerà alle 10.45 la sua nuova collana “una piccola biblioteca della salute” insieme alle ricercatrici Nicoletta Raschitelli e Rita Banzi. Alle 14 torna la rassegna “Giornali&Caffè” con don Antonio Rizzolo, direttore di Maria con te, che affronterà i temi di stretta attualità, con un occhio di riguardo all’uso della religione in politica e nella società. Alle 15, invece, appuntamento con don Simone Bruno, direttore editoriale San Paolo Edizioni -oltre che psicologo e psicoterapeuta - che presenterà il suo nuovo scritto “Comunicazione Interpersonale”, in compagnia della coautrice Marcella Campi e del direttore del settimanale La Voce e Il Tempo, Alberto Riccadonna. L’incontro è stato programmato per domenica poiché perfettamente attinente ai temi della giornata delle Comunicazioni Sociali. A chiudere gli appuntamenti del fine settimana del Gruppo ci sarà la presentazione da parte di don Manuel Belli, teologo e parroco della Diocesi di Bergamo, del volume dedicato alle trasformazioni delle realtà parrocchiali “Le confessioni del parroco imbruttito”.

Lunedì 18 maggio, Giulia Cerqueti, giornalista di Famiglia Cristiana, sarà protagonista, insieme al già caporedattore Alberto Chiara, dell’appuntamento con “Giornali&Caffè”. L’incontro delle 10.30 “Equilibri e disequilibri internazionali: il mondo in guerra” verterà sulle problematiche legate alla politica estera. In contemporanea ci sarà la presentazione del libro “Sulle orme di Lucia” di Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero, presso lo Stand Regione Siciliana (Pad. Oval).

A seguire due appuntamenti alle ore 11.30:

- lo scrittore e insegnante Luigi Ballerini presenterà il suo ultimo scritto, “Il manuale (pratico) che stavi cercando per scegliere cosa fare dopo le superiori”, insieme ai coautori Marco Ferrari e Matteo Paoletti.

- Presentazione del nuovo libro di don Marcello Cozzi, “Non interferite. Il sangue dei preti sull’altare delle mafie” in dialogo con Giulia Cerqueti.