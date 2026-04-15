«Sammy è un amico ed è stato un amico che ha dato esempio di amore per la vita. Oltre ad avere una grande fede, è stato una persona che ha amato la vita. lo stesso ho spesso ricordato ad amici e conoscenti la sua figura e il suo modo di affrontare i problemi. Lui aveva sempre il sorriso, amava la vita e ha vissuto serenamente la sua vita». Ha esordito così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana introducendo la presentazione del libro edito San Paolo Sammy, una vita da abbracciare martedì 14 aprile nella sala della Lupa a Montecitorio alla presenza dei genitori, Laura Lucchin e Amerigo Basso, della giornalista di Famiglia Cristiana e coautrice del libro Chiara Pelizzoni, e degli amici di Sammy: Andrea Fontana e Riccardo Zanolli, vicepresidente dell’associazione Aiprosab.

«Quanti invece a volte buttano viala loro vita, anche tra i giovani. Qui abbiamo una persona che ha vissuto ogni attimo nel modo migliore possibile. Sammy è un esempio ed è un esempio da valorizzare e da far conoscere. Sono rare le persone che si incontrano in una vita e che ti danno cosi tanto».

Sotto la registrazione integrale dell’evento.