«A un certo punto, nell'intervista, viene fuori lei: la Provvidenza. “Quando esco di casa ogni giorno, sa cosa penso? Chissà chi mi farà incontrare oggi”». Susanna Tamaro, 67 anni, sa che gli incontri sono opera sua, della Provvidenza, e sa che sono doni. Immensi doni.

Susanna Tamaro vive così. Nella campagna umbra, tra il silenzio, l’orto, la scrittura e qualche incontro «inviato dal Cielo». «In questa fase della mia vita vivo come una benedettina».

Ha appena pubblicato una raccolta di saggi degli ultimi quindici anni con un titolo che richiama il suo bestseller di anni fa: La via del cuore (Solferino). «Viviamo un momento di grande cambiamento e in un mondo molto godereccio e rumoroso, ma incapace di vera felicità. La gente non trova più senso nel vivere».

«Io credo di averla sempre avuta», dice parlando della fede. «Quando senti una luce eucaristica dentro di te è difficile perdere la bussola». La fede, conclude, è un dono capace di contagiare gli altri.

Continua a leggere l’articolo acquistando il numero di Credere di questa settimana, in edicola e nelle librerie religiose da giovedì 8 gennaio e nelle parrocchie da sabato 10 gennaio. Oppure acquista la tua copia digitale a 0,99 euro su www.edicolasanpaolo.it

In collaborazione con Credere