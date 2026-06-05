Torna a Casarsa della Delizia (Pordenone), il 4 e 5 novembre 2026, e sarà dedicata a "Pasolini giornalista polemista" la Scuola di alta formazione del Centro Studi Pier Paolo Pasolini che da quest'anno assume il nome di "Academiuta Pasolini", richiamando la storica "piccola accademia" fondata dal giovane poeta negli anni Quaranta nella sua terra materna.

Sono aperte fino al 30 giugno le candidature rivolte a laureandi, laureati, dottorandi, dottori di ricerca e post-doc italiani e stranieri impegnati negli studi letterari, storici e culturali a questo link. L'edizione 2026 proporrà un'indagine sull'attività pubblicistica dell'autore, dalle prime collaborazioni giovanili agli interventi sulle grandi testate nazionali, fino agli Scritti corsari e alle Lettere luterane.

La curatela scientifica è affidata a Roberto Carnero dell'Università di Bologna. Alle quattro sessioni di studio parteciperanno studiosi provenienti da importanti atenei italiani e internazionali, tra cui Giorgio Nisini, Sonia Gentili, Elisabetta Mondello, Anna Tonelli, Gianluigi Simonetti, Elisa Donzelli, Bruno Pischedda, Roberto Deidier, Fabio Pierangeli, Monica Lanzillotta e Giona Tuccini.

L'iniziativa si inserisce nel percorso di crescita del Centro Studi Pasolini, che negli ultimi mesi ha sottoscritto oltre venti convenzioni con università italiane e straniere per rafforzare la rete internazionale degli studi pasoliniani. A rappresentare l'edizione 2026 sarà un disegno originale donato da Davide Toffolo, tra i più noti autori del fumetto contemporaneo italiano e frontman dei Tre allegri ragazzi morti.