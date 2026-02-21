Intesta alla classifica dei bookmaker come favorita alla vittoria del Festival di Sanremo c’è Serena Brancale, con il 28,57% di probabilità di vittoria. La cantautrice salentina, nel frattempo ha ricevuto il “Premio Lunezia per Sanremo 2026” per il suo brano Qui con me, dedicato alla madre Maria De Filippis, una musicista e insegnante italo-venezuelana, scomparsa nell’ottobre del 2020. Questa la motivazione della Commissione del Premio.

“Nell'impegno di una sola scelta indichiamo, quindi, l'opera di Serena Brancale. Perché madre e figlia hanno le stesse cellule. Due universi, il qui e l'altrove, che si cercano e si trovano. Un'opera che entra per pathos e parole centrate. Un testo di sicura potenzialità musical-letteraria”.

Chi era la madre di Serena Brancale

La madre di Serena non solo le ha trasmesso la passione per la musica, ma l'ha anche guidata nelle prime esperienze artistiche. Questo il ricordo dell’artista:

«Mio nonno materno mi veniva a prendere a scuola e, a casa, mi faceva ascoltare il jazz, sua grande passione. Mamma cantava e aveva aperto una sua scuola. Era di Celle del Campo, ma aveva origini venezuelane e adorava la musica latinoamericana, che ballavamo insieme. Conobbe mio papà, Agostino, di professione calciatore, originario di Carbonara, e si innamorarono ascoltando le cassette di Pino Daniele, stabilendosi a Valenzano. Mamma mi faceva ascoltare tanto folk. Adoro la cantante spagnola di flamenco Estrella Morente. E Shakira per le sue performance».

Setrena Brancale con la mamma

Nel 2020, dopo la morte della mamma, Serena aveva pubblicato una carrellata di foto che le ritraevano insieme accompagnate da una promessa: «Sarò la tua voce. Le tue mani, il tuo orgoglio. E sarò forte. Te lo prometto. Più forte di prima. Forte come solo tu eri».

Il forte legame con la famiglia Serena Brancale lo aveva già manifestato nella scorsa edizione del Festival di Sanremo quando aveva chiamato a dirigere l’orchestra durante la sua esibizione del brano in gara Anema e core la sorella Nicole, docente di pianoforte. Molto stretto il legame con il padre Agostino Brancale , ex calciatore di serie C.