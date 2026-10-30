Il “congelamento” dei percorsi nazionali va letto correttamente anche sul piano educativo. I 12 mesi di sospensione non sono una parentesi: sono 12 mesi in cui bambini e adolescenti continueranno ad abitare piattaforme progettate esattamente come oggi. La moratoria normativa non può tradursi in una moratoria educativa. Nell'attesa di regole comuni, l'unica tutela immediatamente disponibile resta quella che passa da famiglie, scuola e comunità educante.

In questa prospettiva, il merito principale dell'EU Kids Act non è la soglia anagrafica, ma lo spostamento del baricentro dal "quando" al "come": sicurezza fin dalla progettazione, responsabilità sugli algoritmi, intervento sulle funzionalità che generano dipendenza. È il passaggio dal vietare l'accesso al rendere abitabile l'ambiente. La verifica dell'età, da sola, è una soglia: la tutela è la somma di design responsabile, vigilanza e accompagnamento educativo. Un divieto che non incide sull'architettura dei servizi si limita a spostare in avanti l'esposizione.

La fascia 13–15 anni, per la quale la proposta europea prevede l'accesso con il coinvolgimento dei genitori, chiama direttamente in causa gli adulti: quel meccanismo funziona solo se i genitori sono messi in condizione di esercitare il ruolo che la norma assegna loro. Si apre qui un cantiere che nessun rinvio congela, la formazione degli adulti,senza il quale il consenso parentale rischia di ridursi a una casella da spuntare.

Un'ultima avvertenza riguarda la comunicazione pubblica: il rischio concreto è che la decisione della Commissione arrivi alle famiglie come "l'Europa ha fermato tutto" e venga percepita come un abbassamento dell'allarme. Il messaggio da presidiare è l'opposto: la pausa serve a costruire una tutela più solida, e proprio per questo la responsabilità educativa quotidiana non è mai stata così centrale.

La dimensione politica: una regia da sostenere, un tempo da vincolare

La scelta della Commissione merita di essere riconosciuta per ciò che è: l'ammissione che la tutela dei minori online è un problema europeo che richiede una risposta unitaria. Ventisette soglie diverse, con requisiti tecnici e obblighi di verifica differenti, avrebbero prodotto l'effetto opposto a quello cercato: regole aggirabili dalle piattaforme e famiglie lasciate sole a interpretarle. Fermarsi per costruire un quadro comune è una scelta di metodo, non una rinuncia alla protezione.

Il riconoscimento della regia, tuttavia, impone una condizione: il tempo richiesto va vincolato a un esito. Dodici mesi prorogabili di altri sei, senza una data certa di approvazione, rischiano di trasformare il coordinamento in attesa indefinita. Per l'Italia - tra i cinque Paesi citati, con il disegno di legge n. 1136 già notificato a Bruxelles - la posizione più coerente non è né la fuga in avanti solitaria né l'attendismo: è il protagonismo nel negoziato, sostenendo in Consiglio la chiusura dell'iter nei tempi più rapidi possibili e portando al tavolo l'esperienza maturata con la legge 71/2017, ispirata da Carolina Picchio e a lei dedicata.

Nel frattempo, due impegni non ammettono rinvii. Il primo è l'applicazione rigorosa del Digital Services Act, che la stessa Commissione indica come presidio di tutela durante la transizione: va chiesto un enforcement misurabile, non dichiarato. Il secondo riguarda ciò che Bruxelles non può armonizzare: educazione digitale curricolare, formazione dei docenti, piena attuazione delle norme già in vigore con risorse adeguate, presidi territoriali per il disagio digitale. Tutto questo resta competenza nazionale e può partire ora.

La proposta operativa è usare i 12 mesi come tempo di preparazione: il tavolo nazionale che finalmente diventi operativo e che predisponga l'attuazione dell'EU Kids Act, così che l'Italia arrivi pronta il giorno dell'entrata in vigore, anziché iniziare a organizzarsi quel giorno.

Chiedere tempo è legittimo solo se il tempo viene usato. Il rinvio della Commissione sarà una “buona notizia” se i prossimi dodici mesi serviranno a chiudere il negoziato europeo e, in parallelo, a costruire nel Paese le condizioni educative senza le quali qualunque soglia anagrafica resterà una promessa sulla carta.