La festa di san Francesco, patrono d’Italia, quest’anno ad Assisi avrà un significato particolare. Nel 2026 ricorrono infatti gli 800 anni dalla morte del Poverello, e le celebrazioni del 3 e 4 ottobre saranno caratterizzate da una partecipazione istituzionale e religiosa particolarmente ampia.

Ad Assisi saranno presenti il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, che presiederà la Messa solenne del 4 ottobre, e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso alla celebrazione e poi alla Loggia del Sacro Convento per il suo intervento.

Alla giornata prenderanno parte inoltre presidenti di Regione e sindaci delle città capoluogo, insieme ad ambasciatori e rappresentanti dei Paesi accreditati presso la Repubblica italiana. L'edizione 2026 si distingue così anche per il carattere internazionale della festa, nell'anno dell'ottavo centenario della morte di Francesco.

Il programma del 3 ottobre

Ore 23.30 circa – Arrivo del pellegrinaggio a piedi «Cammino con Francesco»

Sono attese ad Assisi oltre 2.000 persone che hanno partecipato al pellegrinaggio a piedi.

Ore 23.59 – Le campane della Basilica suonano a festa

Un minuto prima della mezzanotte le campane della Basilica di San Francesco annunceranno l'inizio della festa.

Ore 24 – Santa Messa nella chiesa inferiore

La celebrazione sarà presieduta dal cardinale Ángel Fernández Artime, legato pontificio per le Basiliche Papali di Assisi, e sarà trasmessa in diretta streaming. La Messa sarà visibile anche sui maxi schermi allestiti all'esterno della Basilica.

Un momento delle celebrazioni dell'anno scorso

Il 4 ottobre, festa di San Francesco

La giornata del 4 ottobre comincerà molto presto e accompagnerà pellegrini e fedeli fino alla celebrazione solenne, alla presenza delle autorità civili e religiose.

Ore 6 – Santa Messa della comunità dei frati

La celebrazione sarà presieduta da fra Carlos Alberto Trovarelli, ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, considerato il 120° successore di san Francesco alla guida dell'Ordine.

Ore 6.50 – Le preghiere davanti alla tomba di san Francesco

Il padre Custode e i frati della comunità presenteranno davanti alla Tomba del Santo le preghiere dei devoti. Sarà possibile anche accendere una candela virtuale e affidare una propria preghiera a san Francesco.

Dalle 8.30 alle 9.45 – L'arrivo del corteo e del presidente Mattarella

Dal sagrato della Basilica e dalla Piazza superiore di San Francesco sarà trasmessa una diretta dedicata all'accoglienza del corteo cittadino e all'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ore 9.45 – La Messa solenne e l'offerta dell'olio

È il momento centrale delle celebrazioni. La Messa solenne con l'offerta dell'olio e l'accensione della Lampada Votiva dei Comuni d'Italia sarà trasmessa in diretta su Rai 1.

Quest’anno l’olio sarà offerto dalla Regione Umbria. Per la prima volta sarà invece il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ad accendere la Lampada a nome di tutti i Comuni italiani e dell'intero Paese. A presiedere la celebrazione sarà il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana. Alla celebrazione parteciperà anche Sergio Mattarella. Il presidente sarà insieme ai presidenti di Regione e ai sindaci delle città capoluogo, presenti in rappresentanza delle istituzioni e delle comunità italiane. Sono attesi inoltre ambasciatori e rappresentanti dei Paesi accreditati presso la Repubblica italiana. La presenza internazionale sottolineerà anche la dimensione universale della figura di Francesco, la cui testimonianza ha superato i confini dell'Italia e della cultura europea.

Ore 11.20 – I discorsi dalla Loggia del Sacro Convento

Dalla Loggia interverranno fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, a nome della Famiglia francescana, e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'intervento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e in streaming.

Ore 12 – L'Angelus di papa Leone XIV

I fedeli riuniti ad Assisi potranno seguire dai maxi schermi in Piazza l'Angelus di papa Leone XIV, in diretta.

Ore 16 – I Secondi Vespri e la processione

La giornata proseguirà con la celebrazione dei Secondi Vespri solenni, presieduta da monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno. Seguirà la processione dalla chiesa inferiore al sagrato della Basilica superiore. Durante la celebrazione saranno distribuiti rami di ulivo come segno di pace e dal Cupolino della Basilica verrà impartita la benedizione dell'Italia e del mondo. A conclusione, sul sagrato della chiesa superiore, sarà eseguito il Cantico delle Creature, musicato da padre Domenico Stella, OFMConv, dalla Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco, diretta dal maestro fra Peter Hrdy, OFMConv.

Una festa nel segno dell'ottavo centenario

La festa di San Francesco del 2026 si inserisce nel calendario delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte del Santo, avvenuta ad Assisi nel 1226.

Il programma conserva i momenti tradizionali della festa, ma presenta alcune novità legate alla particolare ricorrenza: l'offerta dell'olio da parte dell'Umbria, l'accensione della Lampada da parte del sindaco di Assisi a nome di tutti i Comuni italiani e la presenza ad Assisi del presidente della Repubblica, insieme ai rappresentanti delle istituzioni italiane e della comunità diplomatica. Il 4 ottobre è inoltre la prima celebrazione dopo l'istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi, prevista dalla legge promulgata l’anno scorso.