Prima Lettura

Dalla lettera agli Ebrei

Eb 5,7-9



Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito.

Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale

Dal Salmo 30 (31)

R. Salvami, Signore, per la tua misericordia.

In te, Signore, mi sono rifugiato,

mai sarò deluso;

difendimi per la tua giustizia.

Tendi a me il tuo orecchio. R.



Vieni presto a liberarmi.

Sii per me una roccia di rifugio,

un luogo fortificato che mi salva.

Perché mia rupe e mia fortezza tu sei,

per il tuo nome guidami e conducimi. R.



Scioglimi dal laccio che mi hanno teso,

perché sei tu la mia difesa.

Alle tue mani affido il mio spirito;

tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. R.



Ma io confido in te, Signore;

dico: «Tu sei il mio Dio,

i miei giorni sono nelle tue mani».

Liberami dalla mano dei miei nemici

e dai miei persecutori. R.



Quanto è grande la tua bontà, Signore!

La riservi per coloro che ti temono,

la dispensi, davanti ai figli dell’uomo,

a chi in te si rifugia. R.



SEQUENZA [facoltativa]



[Addolorata, in pianto [Stabat Mater dolorósa

la Madre sta presso la Croce iuxta crucem lacrimósa,

da cui pende il Figlio. dum pendebat fílius.



Immersa in angoscia mortale Cuius ánimam geméntem,

geme nell’intimo del cuore contristátam et doléntem

trafitto da spada. pertransívit gládius.



Quanto grande è il dolore O quam tristis et afflícta

della benedetta fra le donne, fuit illa benedícta

Madre dell’Unigenito! Mater Unigéniti!



Piange la Madre pietosa Quae maerébat et dolébat,

contemplando le piaghe pia Mater, dum vidébat

del divino suo Figlio. Nati poenas íncliti!



Chi può trattenersi dal pianto Quis est homo, qui non fleret,

davanti alla Madre di Cristo Matrem Christi si vidéret

in tanto tormento? in tanto supplício?



Chi può non provare dolore Quis non posset contristári,

davanti alla Madre Christi Matrem contemplári

che porta la morte del Figlio? doléntem cum filio?



Per i peccati del popolo suo Pro peccátis suae gentis

ella vede Gesù nei tormenti vidit Iesum in torméntis

del duro supplizio. et flagellis subditúm.



Per noi ella vede morire Vidit suum dulcem natum

il dolce suo Figlio, moriéndo desolátum,

solo, nell’ultima ora. dum emisit spíritum.



O Madre, sorgente di amore, Eia Mater, fons amóris,

fa’ ch’io viva il tuo martirio, me sentíre vim dolóris

fa’ ch’io pianga le tue lacrime. fac, ut tecum lúgeam!



Fa’ che arda il mio cuore Fac, ut árdeat cor meum

nell’amare il Cristo-Dio, in amándo Christum Deum,

per essergli gradito.] ut sibi compláceam.]



Ti prego, Madre santa: Sancta Mater, istud agas,

siano impresse nel mio cuore crucifíxi fige plagas

le piaghe del tuo Figlio. cordi meo válide.



Uniscimi al tuo dolore Tui nati vulneráti

per il Figlio tuo divino tam dignáti pro me pati

che per me ha voluto patire. poenas mecum dívide.



Con te lascia ch’io pianga Fac me vere tecum flére,

il Cristo crocifisso crucifíxo condolére

finché avrò vita. donec ego vixero.



Restarti sempre vicino Iuxta crucem tecum stare

piangendo sotto la croce: et me tibi sociáre

questo desidero. in planctu desidero.



O Vergine santa tra le vergini, Virgo virginum praeclára,

non respingere la mia preghiera, mihi iam non sis amára:

e accogli il mio pianto di figlio. fac me tecum plángere.



Fammi portare la morte di Cristo, Fac, ut portem Christi mortem,

partecipare ai suoi patimenti, passiónis fac consórtem,

adorare le sue piaghe sante. et plagas recólere.



Ferisci il mio cuore con le sue ferite, Fac me plagis vulnerári,

stringimi alla sua croce, fac me Cruce inebriári

inèbriami del suo sangue. et cruóre Fílii.



Nel suo ritorno glorioso Flammis ne urar succénsus,

rimani, o Madre, al mio fianco, per te, Virgo, sim defénsus

salvami dall’eterno abbandono. in die iudícii.



O Cristo, nell’ora del mio passaggio Christe, cum sit hinc exíre,

fa’ che, per mano a tua Madre, da per matrem me venire

io giunga alla mèta gloriosa. ad palmam victóriae.



Quando la morte dissolve il mio corpo Quando corpus moriétur,

aprimi, Signore, le porte del cielo, fac, ut animae donétur

accoglimi nel tuo regno di gloria. paradísi glória.

Vangelo

Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 19,25-27



In quel tempo, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala.

Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.



Parola del Signore