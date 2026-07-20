Prima Lettura

Dal libro del profeta Michèa

Mi 7,14-15.18-20



Pasci il tuo popolo con la tua verga,

il gregge della tua eredità,

che sta solitario nella foresta

tra fertili campagne;

pascolino in Basan e in Gàlaad

come nei tempi antichi.

Come quando sei uscito dalla terra d’Egitto,

mostraci cose prodigiose.

Quale dio è come te,

che toglie l’iniquità e perdona il peccato

al resto della sua eredità?

Egli non serba per sempre la sua ira,

ma si compiace di manifestare il suo amore.

Egli tornerà ad avere pietà di noi,

calpesterà le nostre colpe.

Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati.

Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà,

ad Abramo il tuo amore,

come hai giurato ai nostri padri

fin dai tempi antichi.



Parola di Dio

Salmo Responsoriale

Dal Salmo 84 (85)

R. Mostraci, Signore, la tua misericordia.

Sei stato buono, Signore, con la tua terra,

hai ristabilito la sorte di Giacobbe.

Hai perdonato la colpa del tuo popolo,

hai coperto ogni loro peccato. R.



Ritorna a noi, Dio nostra salvezza,

e placa il tuo sdegno verso di noi.

Forse per sempre sarai adirato con noi,

di generazione in generazione riverserai la tua ira? R.



Non tornerai tu a ridarci la vita,

perché in te gioisca il tuo popolo?

Mostraci, Signore, la tua misericordia

e donaci la tua salvezza. R.

Vangelo

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 12,46-50



In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli.

Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti».

Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre».



Parola del Signore