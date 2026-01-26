Prima Lettura

Dal secondo libro di Samuèle

2Sam 6,12b-15.6,17-19

In quei giorni, Davide andò e fece salire l’arca di Dio dalla casa di Obed-Edom alla Città di Davide, con gioia. Quando quelli che portavano l’arca del Signore ebbero fatto sei passi, egli immolò un giovenco e un ariete grasso. Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore. Davide era cinto di un efod di lino. Così Davide e tutta la casa d’Israele facevano salire l’arca del Signore con grida e al suono del corno.

Introdussero dunque l’arca del Signore e la collocarono al suo posto, al centro della tenda che Davide aveva piantato per essa; Davide offrì olocausti e sacrifici di comunione davanti al Signore.

Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore degli eserciti e distribuì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine d’Israele, uomini e donne, una focaccia di pane per ognuno, una porzione di carne arrostita e una schiacciata di uva passa. Poi tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale

Dal Salmo 23 (24)

R. Grande in mezzo a noi è il re della gloria.

Oppure:

R. Il Signore è il re della gloria.

Alzate, o porte, la vostra fronte,

alzatevi, soglie antiche,

ed entri il re della gloria. R.

Chi è questo re della gloria?

Il Signore forte e valoroso,

il Signore valoroso in battaglia. R.

Alzate, o porte, la vostra fronte,

alzatevi, soglie antiche,

ed entri il re della gloria. R.

Chi è mai questo re della gloria?

Il Signore degli eserciti è il re della gloria. R.

Vangelo

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 3,31-35



In quel tempo, giunsero la madre di Gesù e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo.

Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano».

Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre».



Parola del Signore