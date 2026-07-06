Prima Lettura

Dal libro del profeta Osèa

Os 8,4-7.11-13



Così dice il Signore:

«Hanno creato dei re

che io non ho designati;

hanno scelto capi

a mia insaputa.

Con il loro argento e il loro oro

si sono fatti idoli,

ma per loro rovina.

Ripudio il tuo vitello, o Samarìa!

La mia ira divampa contro di loro;

fino a quando non si potranno purificare?

Viene da Israele il vitello di Samarìa,

è opera di artigiano, non è un dio:

sarà ridotto in frantumi.

E poiché hanno seminato vento,

raccoglieranno tempesta.

Il loro grano sarà senza spiga,

se germoglia non darà farina

e, se ne produce, la divoreranno gli stranieri.

Èfraim ha moltiplicato gli altari,

ma gli altari sono diventati per lui

un’occasione di peccato.

Ho scritto numerose leggi per lui,

ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo.

Offrono sacrifici

e ne mangiano le carni,

ma il Signore non li gradisce;

ora ricorda la loro iniquità,

chiede conto dei loro peccati:

dovranno tornare in Egitto».



Parola di Dio

Salmo Responsoriale

Dal Salmo 113B (115)

R. Casa d'Israele, confida nel Signore.

Il nostro Dio è nei cieli:

tutto ciò che vuole, egli lo compie.

Gli idoli delle genti sono argento e oro,

opera delle mani dell’uomo. R.



Hanno bocca e non parlano,

hanno occhi e non vedono,

hanno orecchi e non odono,

hanno narici e non odorano. R.



Le loro mani non palpano,

i loro piedi non camminano.

Diventi come loro chi li fabbrica

e chiunque in essi confida! R.



Israele, confida nel Signore:

egli è loro aiuto e loro scudo.

Casa di Aronne, confida nel Signore:

egli è loro aiuto e loro scudo. R.

Vangelo

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 9,32-38



In quel tempo, presentarono a Gesù un muto indemoniato. E dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele!». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni».

Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!».



Parola del Signore