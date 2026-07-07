Prima Lettura

Dal libro del profeta Osèa

Os 10,1-3.7-8.12



Vite rigogliosa era Israele,

che dava sempre il suo frutto;

ma più abbondante era il suo frutto,

più moltiplicava gli altari;

più ricca era la terra,

più belle faceva le sue stele.

Il loro cuore è falso;

orbene, sconteranno la pena!

Egli stesso demolirà i loro altari,

distruggerà le loro stele.

Allora diranno: «Non abbiamo più re,

perché non rispettiamo il Signore.

Ma anche il re, che cosa potrebbe fare per noi?».

Perirà Samarìa con il suo re,

come un fuscello sull'acqua.

Le alture dell'iniquità, peccato d'Israele,

saranno distrutte,

spine e cardi cresceranno sui loro altari;

diranno ai monti: «Copriteci»

e ai colli: «Cadete su di noi».

Seminate per voi secondo giustizia

e mieterete secondo bontà;

dissodatevi un campo nuovo,

perché è tempo di cercare il Signore,

finché egli venga

e diffonda su di voi la giustizia.



Parola di Dio

Salmo Responsoriale

Dal Salmo 104 (105)

R. Ricercate sempre il volto del Signore.

Cantate al Signore, a lui inneggiate,

meditate tutte le sue meraviglie.

Gloriatevi del suo santo nome:

gioisca il cuore di chi cerca il Signore. R.

Cercate il Signore e la sua potenza,

ricercate sempre il suo volto.

Ricordate le meraviglie che ha compiuto,

i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. R.

Voi, stirpe di Abramo, suo servo,

figli di Giacobbe, suo eletto.

È lui il Signore, nostro Dio:

su tutta la terra i suoi giudizi. R.

Vangelo

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 10,1-7



In quel tempo, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità.

I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì.

Questi sono i Dodici che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d'Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino».



Parola del Signore