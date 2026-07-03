Prima Lettura

Dal libro del profeta Amos

Am 9,11-15



Così dice il Signore:

«In quel giorno rialzerò la capanna di Davide,

che è cadente;

ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine,

la ricostruirò come ai tempi antichi,

perché conquistino il resto di Edom

e tutte le nazioni

sulle quali è stato invocato il mio nome.

Oracolo del Signore, che farà tutto questo.

Ecco, verranno giorni

- oracolo del Signore -

in cui chi ara s'incontrerà con chi miete

e chi pigia l'uva con chi getta il seme;

i monti stilleranno il vino nuovo

e le colline si scioglieranno.

Muterò le sorti del mio popolo Israele,

ricostruiranno le città devastate

e vi abiteranno,

pianteranno vigne e ne berranno il vino,

coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto.

Li pianterò nella loro terra

e non saranno mai divelti da quel suolo

che io ho dato loro».



Parola di Dio

Salmo Responsoriale

Dal Salmo 84 (85)

R. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo.

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:

egli annuncia la pace

per il suo popolo, per i suoi fedeli,

per chi ritorna a lui con fiducia. R.



Amore e verità s'incontreranno,

giustizia e pace si baceranno.

Verità germoglierà dalla terra

e giustizia si affaccerà dal cielo. R.



Certo, il Signore donerà il suo bene

e la nostra terra darà il suo frutto;

giustizia camminerà davanti a lui:

i suoi passi tracceranno il cammino. R.

Vangelo

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 9,14-17



In quel tempo, si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?».

E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno.

Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l'uno e gli altri si conservano».



Parola del Signore