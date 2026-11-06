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ore 21,30 - Diretta streaming, il Papa in Uruguay: cerimonia di benvenuto, incontro con le autorità e celebrazione dei Vespri

Ecco il programma del primo giorno del viaggio apostolico di Leone XIV in America Latina con tappe in Uruguay, Argentina e Perù:

-ore 21.30: cerimonia di benvenuto in Plaza Independencia a Montevideo, cui segue un quarto d’ora dopo l’incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico, occasione del primo discorso del Papa.

-ore 22.15: visita al presidente della Repubblica nell’Edificio José Artigas.

-ore 23.10: celebrazione dei Vespri nella cattedrale dell’Immacolata Concezione e dei Santi Filippo e Giacomo con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, le religiose e i seminaristi.