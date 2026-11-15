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Il Papa in Perù, la giornata di sabato in 2 minuti e mezzo
Il rito di incoronazione della Vergine immacolata a Chiclayo, il trasferimento a Santa Cruz de Succhabamba per la Messa e l'ultima tappa della sua "amata diocesi", a Zaña, per l'incontro di preghiera con la comunità cattolica nel Santuario di Santo Toribio de Mogrovejo. Questi i momenti salienti della nona giornata del viaggio del Pontefice in America Latina, l'ultima a Chiclayo, la diocesi di cui è ststo vescovo dal 2018 al 2023 (immagini Vatican Media)