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Unhcr, "L'inverno non aspetta": dall'Ucraina la testimonianza di Svitlana

Un frammento di un drone Shahed è entrato nella camera da letto di Svitlana, a Dnipro, nell'est dell'Ucraina. Dopo l'attacco, i partner dell'Agenzia Onu per i rifugiati Unhcr) sono intervenuti nel giro di poche ore per mettere in sicurezza le finestre e distribuire coperte, contribuendo a rendere nuovamente abitabile l'appartamento in vista del gelo invernale alle porte. Questo sarà il quinto inverno di guerra su vasta scala in Ucraina. Le temperature rischiano di precipitare anche quest'anno a -20 °C mentre si intensificano gli attacchi russi contro civili e operatori umanitari. Le interruzioni di corrente aggravano ulteriormente le sofferenze della popolazione devastata dalla guerra, inclusi 4 milioni circa di sfollati interni. A causa della carenza di fondi e dell’impennata dei prezzi dell’energia, si stima che almeno 9 milioni di persone in Ucraina, Siria, Libano e Afghanistan abbiano bisogno di assistenza supplementare per superare questo inverno. L'Unhcr Italia ha lanciato la campagna "L'inverno non aspetta", per raccogliere i fondi necessari a garantire l'assistenza invernale nei quattro Paesi colpiti da conflitti. Si può contribuire alla campagna attraverso il link