Per i 164 giovani coristi del progetto ABF Voices della Andrea Bocelli Foundation sarà l’ultima e la più intensa tappa di un percorso di dieci giorni in Italia.

Provenienti da Israele, Cisjordania, Uganda, Haiti e Italia (Rione Sanità e Camerino) si esibiranno all’evento "Cantico di Pace" del 29 luglio al Borgo Laudato si’: un incontro di preghiera e fraternità promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato si' e dall’ Andrea Bocelli Foundation, ente filantropico, nell'ambito delle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi.

L'iniziativa intende rendere omaggio all'eredità spirituale del Poverello di Assisi, che proprio nel Cantico delle Creature ha consegnato al mondo una visione di fraternità universale, riconciliazione e lode al Creatore. A 800 anni dalla sua morte, quel messaggio continua a parlare con straordinaria attualità a un mondo ferito da guerre, divisioni e crisi umanitarie, ricordandoci che la pace nasce dal riconoscersi fratelli, dal custodire il creato e dal prendersi cura gli uni degli altri.

A guidare questo momento di comunione e preghiera sarà Sua Santità Papa Leone XIV, che eleverà con i partecipanti una preghiera per invocare il dono della pace nel mondo, ispirandosi proprio al messaggio universale del Cantico delle Creature.

Papa Leone XIV nel Borgo Laudato Si, nella residenza estiva di Castel Gandolfo (ANSA)

All'incontro parteciperanno i dipendenti dei Dicasteri della Santa Sede, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e degli Uffici della Curia Romana.

Uno dei momenti più significativi della celebrazione sarà affidato alla musica. La preghiera sarà accompagnata dalla voce del M° Andrea Bocelli e dal coro ABF Voices. Ragazzi che portano con sé storie diverse, spesso segnate dalla guerra, dalla povertà o dalla sofferenza, ma che attraverso il canto, testimoniano come l’arte possa diventare un linguaggio universale di dialogo, speranza e riconciliazione.

Attraverso l'esperienza corale, questi giovani talenti riscoprono il valore dell'incontro, della comprensione reciproca e della condivisione di un obiettivo comune. La preghiera corale con Sua Santità segnerà il culmine di un incontro di dieci giorni, durante il quale coristi ed educatori si sono riuniti per la prima volta, uniti dalla musica nello spirito di un villaggio globale.

“Con Cantico di Pace il Borgo Laudato si' continua a essere un luogo in cui la fede si traduce in gesti concreti di incontro, educazione e fraternità”, afferma S.Em. Cardinale Fabio Baggio, Direttore Generale del Centro di Alta Formazione Laudato si'. «Celebrare l'ottavo centenario della nascita al Cielo di San Francesco significa lasciarsi nuovamente interrogare dalla forza profetica del suo messaggio. Oggi più che mai, in un tempo segnato da conflitti e divisioni, il Cantico delle Creature ci ricorda che tutto è connesso e che la pace si costruisce educando all'incontro, al dialogo, alla cura del creato e alla dignità di ogni persona. È questa la vocazione del Borgo Laudato Si': contribuire a diffondere una cultura della pace fondata sulla fraternità umana e sull'ecologia integrale radicata nella nostra fede».

Condividendo lo stesso impegno per la pace e la fraternità, il M° Andrea Bocelli sottolinea: «Cantico di Pace nasce dal desiderio di affidare alla musica un messaggio semplice e universale: la pace si costruisce attraverso l'incontro e la capacità di ascoltare la voce dell'altro. I bambini e giovani protagonisti di questo momento portano con sé storie, culture ed esperienze diverse, ma nel canto scoprono un linguaggio comune capace di creare vicinanza e speranza. La loro presenza ci ricorda che anche dalle situazioni più difficili possono nascere riconciliazione, condivisione e fraternità».

Il cantante e filantropo Andrea Bocelli (EPA)

Al termine della celebrazione, ogni delegazione dei cori/Paese doneranno al Santo Padre un artefatto proveniente dal proprio Paese, nella volontà di valorizzarne identità e testimoniare profonda gratitudine. Nello spirito di accoglienza che caratterizza il Borgo Laudato si', tutti gli invitati saranno accolti per un momento conviviale con un rinfresco condiviso, occasione di dialogo, incontro e fraternità.

L'iniziativa si inserisce nel cammino del Borgo Laudato si' come luogo dedicato alla formazione nell'ecologia integrale, dove la cura del creato, la promozione della dignità umana e l'impegno per la pace costituiscono un'unica missione radicata nella fede. Nel ricordo di San Francesco d'Assisi, a ottocento anni dalla sua morte, Cantico di Pace vuole essere più di una celebrazione: un invito rivolto a tutti a riscoprirsi fratelli e sorelle, custodi della stessa casa comune e protagonisti di una pace che nasce nei cuori, si costruisce nelle relazioni e si diffonde nel mondo attraverso piccoli gesti quotidiani di amore, dialogo e speranza.