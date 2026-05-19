Ancora si sa solo il titolo. E il tema. Magnifica Humanitas, l’enciclia di papa Leone, riflette «sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale».Firmata il 15 maggio, nel 135° anniversario della promulgazione della Lettera Enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII, viene presentata alle ore 11.30, presso l’Aula del Sinodo, alla presenza del Pontefice. Si tratta della prima volta che una enciclica viene presentata direttamente alla presenza del Papa. Tra i relatori il cardinale Víctor Manuel Fernández, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Michael Czerny S.J., Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; la professoressa Anna Rowlands che si occupa di Teologia politica e, in particolare di Dottrina Sociale della Chiesa, ed etica teologica delle migrazioni umane, presso il Dipartimento di Teologia e Religione della Durham University, Regno Unito;

Christopher Olah, co-fondatore di Anthropic (USA) e responsabile della ricerca sull'interpretabilità dell'intelligenza artificiale; la professoressa Leocadie Lushombo i.t., Teologia politica e Pensiero sociale cattolico presso Jesuit School of Theology / Santa Clara University, California.

La promulgazione dell’enciclica avviene a pochi giorni di distanza dall’istituzione di una commissione interdicasteriale proprio sull’intelligenza artificiale.