Nei prossimi giorni sarà pubblicato il Messaggio di Papa Leone XIV per la 60ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2026, dedicato al tema “Custodire voci e volti umani”. In vista di questo appuntamento, Paoline e Paolini, promotori della Settimana della Comunicazione, propongono il laboratorio “Voci che raccontano, volti che parlano. Gli ecosistemi comunicativi al servizio dell’umano”.

L’iniziativa offre una giornata di formazione e confronto sul rapporto tra comunicazione, intelligenza artificiale ed etica, a partire dal Messaggio del Papa e dalle nuove sfide poste dagli ecosistemi digitali.

Il laboratorio è rivolto a giovani dai 18 ai 30 anni e insegnanti di religione fino ai 40 anni e si articolerà in due appuntamenti: sabato 21 febbraio 2026 a Roma e sabato 7 marzo 2026 a Cinisello Balsamo.

Il programma completo

Il programma prevede la presentazione del Messaggio, un approfondimento sulle potenzialità e i rischi dell’Intelligenza Artificiale con Canzio Dusi (docente a contratto, Università Cattolica) e un focus sulle implicanze etiche dell’AI con Andrea Ciucci (Pontificia Accademia per la Vita) per la sessione di Roma e Markus Krienke (Facoltà di Teologia di Lugano) per quella di Cinisello Balsamo. La giornata si completerà con esercitazioni pratiche di gruppo.

Paoline e Paolini offrono così un’occasione concreta di formazione, per accompagnare giovani comunicatori nell’uso consapevole delle tecnologie digitali, in sintonia con il Messaggio annuale del Papa per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali e con le sfide della comunicazione di oggi.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria (soggetta a conferma). Info e iscrizioni: segreteria@settimanadellacomunicazione.it.