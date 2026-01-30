Non ci sono conferme. In Vaticano bocche cucite anche se da mesi si vedono piattaforme e gru che lavorano attorno al Palazzo apostolico. Secondo il quotidiano Repubblica sarebbe imminente il trasloco del Pontefice dall’abitazione nella quale ha continuato a vivere anche dopo l’elezione a Pontefice. Tuttavia, secondo quanto riporta il quotidiano, Prevost non andrebbe a vivere nell'appartamento pontificio, quello dove si trova lo studio dal quale si afficcia la domenica per l’Angelus, ma al piano superiore. Una mansarda autonoma e poco visibile dall’esterno dove ci sarebbe una sobria camera da letto, una cucina, stanze per i collaboratori più stretti e una cappellina. Sul lato che affaccia sullo Ior, poi, sarebbe stata allestita anche una palestra.