sabato, 10.01.2026
La situazione
#Qatar2022: Ebbene, anche se siamo fuori dai Mondiali possiamo ritenerci fortunati per tutto il resto.. O forse no?!
Pier Aldo Vignazia
Agrodolce
Le interviste possibili
Valuteranno così d'ora in poi i nuovi arrivati in Italia?
Pier Aldo Vignazia
Agrodolce
Richiesta di aiuto
Tra Rave e sbarchi non si capisce più nulla. La cosa certa è che qui qualcuno ha davvero bisogno di aiuto
Pier Aldo Vignazia
Agrodolce
Miraggio Europa
Ma cosa sta combinando la Juve? Di questo passo bisogna trovare un porto sicuro anche per lei..
Pier Aldo Vignazia
Agrodolce
Dagli amici mi guardi iddio
Pensandoci bene, Berlusconi è salito per la prima volta in politica nel 1994, ma le sue amicizie non sembra che siano cambiate più di tanto..
Pier Aldo Vignazia
Agrodolce
I tempi che corrono
Povera Signora in Giallo, ci mancherà davvero tanto! Dite che sarebbe meglio fare il cambio con la Signora in bianco e in nero?
Pier Aldo Vignazia
Agrodolce
A colpo sicuro
Giorgia Meloni forse non pensava che gestire crisi energetiche, inflazioni, caro bollette e minacce di guerra nucleare fosse così difficile. Magari sarebbe meglio puntare sullo sport?
Pier Aldo Vignazia
Agrodolce
Pesi e contrappesi
Secondo voi di chi bisogna più preoccuparsi? Della nuova premier o del Partito Democratico all'opposizione?
Pier Aldo Vignazia
Agrodolce
Preveggenza
Dite che di questo passo ci arriveremo alla Quarta Guerra Mondiale? Tra inflazione, armi nucleari, guerre e crisi economiche forse arriviamo solo alla terza..
Pier Aldo Vignazia
Agrodolce
Mal comune
Come diceva il detto? Mal comune.. Mezzo Gaudio. Non sarebbe più sopportabile un problema comune a più persone se affrontato insieme?
Pier Aldo Vignazia
Crans-Montana e la proprietaria che fugge con la cassa: è la metafora di una società che ha messo il denaro al centro dei propri valori
Alberto Pellai
Minneapolis, l’America che spara: l’ombra del trumpismo dopo George Floyd
Francesco Anfossi
Nuovo concistoro a giugno. Il Papa riprende i lavori su sinodalità e missione sulla scia di Francesco
Annachiara Valle