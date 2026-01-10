Social
sabato, 10.01.2026
Home page>Riflessioni>Agrodolce

Agrodolce

Agrodolce

La situazione

#Qatar2022: Ebbene, anche se siamo fuori dai Mondiali possiamo ritenerci fortunati per tutto il resto.. O forse no?!
Pier Aldo Vignazia
Agrodolce

Le interviste possibili

Valuteranno così d'ora in poi i nuovi arrivati in Italia?
Pier Aldo Vignazia
Agrodolce

Richiesta di aiuto

Tra Rave e sbarchi non si capisce più nulla. La cosa certa è che qui qualcuno ha davvero bisogno di aiuto
Pier Aldo Vignazia
Agrodolce

Miraggio Europa

Ma cosa sta combinando la Juve? Di questo passo bisogna trovare un porto sicuro anche per lei..
Pier Aldo Vignazia
Agrodolce

Dagli amici mi guardi iddio

Pensandoci bene, Berlusconi è salito per la prima volta in politica nel 1994, ma le sue amicizie non sembra che siano cambiate più di tanto..
Pier Aldo Vignazia
Agrodolce

I tempi che corrono

Povera Signora in Giallo, ci mancherà davvero tanto! Dite che sarebbe meglio fare il cambio con la Signora in bianco e in nero?
Pier Aldo Vignazia
Agrodolce

A colpo sicuro

Giorgia Meloni forse non pensava che gestire crisi energetiche, inflazioni, caro bollette e minacce di guerra nucleare fosse così difficile. Magari sarebbe meglio puntare sullo sport?
Pier Aldo Vignazia
Agrodolce

Pesi e contrappesi

Secondo voi di chi bisogna più preoccuparsi? Della nuova premier o del Partito Democratico all'opposizione?
Pier Aldo Vignazia
Agrodolce

Preveggenza

Dite che di questo passo ci arriveremo alla Quarta Guerra Mondiale? Tra inflazione, armi nucleari, guerre e crisi economiche forse arriviamo solo alla terza..
Pier Aldo Vignazia
Agrodolce

Mal comune

Come diceva il detto? Mal comune.. Mezzo Gaudio. Non sarebbe più sopportabile un problema comune a più persone se affrontato insieme?
Pier Aldo Vignazia
Video

Commento al Vangelo - 6 gennaio 2026

FC Abbonamento Verticale
FC Abbonamento Verticale

Abbonati o regala Famiglia Cristiana a soli 83,00€

Ultime notizie

Ultime notizie
Alberto Pellai
Alberto Pellai

Crans-Montana e la proprietaria che fugge con la cassa: è la metafora di una società che ha messo il denaro al centro dei propri valori

Alberto Pellai

Minneapolis, l’America che spara: l’ombra del trumpismo dopo George Floyd

Francesco Anfossi
Annachiara Valle
Annachiara Valle

Nuovo concistoro a giugno. Il Papa riprende i lavori su sinodalità e missione sulla scia di Francesco

Annachiara Valle