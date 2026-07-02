Un mio nipote sedicenne mi ha confidato di essere vittima di atti di bullismo. Gli ho fatto presente che, a suo tempo, era capitato anche a me, e che la persecuzione era cessata quando mi ero confidata con un professore. La sua reazione immediata è stata: «Hai fatto la spia!». Questo mi ha dato molto da pensare. Come si può travisare il significato delle parole, fino a definire “spia” non solo chi segnala all’autorità un fatto illecito, ma persino chi denuncia un torto che sta subendo? E questo in nome di una pretesa solidarietà che la vittima dovrebbe avere con il colpevole, contro il “comune nemico”, rappresentato dall’autorità...

GIUSEPPINA

Famiglia ed educazione

«Come le insegniamo ad affrontare un compagno di classe che la bullizza?»

Alberto Pellai
«Come le insegniamo ad affrontare un compagno di classe che la bullizza?»
«Come le insegniamo ad affrontare un compagno di classe che la bullizza?»

Hai fatto bene a incoraggiare tuo nipote a chiedere aiuto. Chi subisce un’ingiustizia non fa la spia: esercita un diritto e cerca protezione. Chiamare “spia” chi denuncia il bullismo significa capovolgere la realtà e finire per proteggere chi fa del male.

Famiglia ed educazione

"Ha offeso la sua amica via chat, eppure di solito è rispettoso!"

Alberto Pellai
\"Ha offeso la sua amica via chat, eppure di solito è rispettoso!\"
\"Ha offeso la sua amica via chat, eppure di solito è rispettoso!\"

Il silenzio non è solidarietà, è il terreno su cui il bullismo e ogni altra ingiustizia crescono. Educare i ragazzi significa anche insegnare che chiedere aiuto è un atto di coraggio, non di tradimento. Nessuno deve aver paura di denunciare. Nessuno deve sentirsi solo davanti alla prepotenza.

Famiglia ed educazione

Bullismo e disagio giovanile: il 38% dei ragazzi è vittima, 1 su 5 pensa di farsi del male

Redazione FC
Bullismo e disagio giovanile: il 38% dei ragazzi è vittima, 1 su 5 pensa di farsi del male
Bullismo e disagio giovanile: il 38% dei ragazzi è vittima, 1 su 5 pensa di farsi del male

114 – Emergenza infanzia

Il numero 114 - Emergenza infanzia è un servizio di emergenza promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia e rivolto a tutti coloro che vogliano segnalare una situazione di pericolo e di emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti.