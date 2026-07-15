Non ritiene che nelle parrocchie si parli troppo poco del magistero del Papa, in particolare della catechesi del mercoledì? Ma si parla poco anche del magistero dei Vescovi... Mi sembra che le parrocchie siano spesso autoreferenziali.

Dino Avanzi

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Per crescere nella fede le iniziative della parrocchia devono essere integrate con la “fede pensata”, che è (anche) quella che emerge del magistero del Papa e dei vescovi. Tutti siamo chiamati a leggere di più, per capire meglio il mondo alla luce del Vangelo. Noi, come Gruppo Editoriale San Paolo, cerchiamo di fare la nostra parte, divulgando nelle nostre librerie, con le nostre edizioni e anche con Famiglia Cristiana i documenti magisteriali commentati. La vera domanda è: quanti poi vi si “nutrono” davvero?